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Mastercard разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой

Mastercard разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой

Платежная система Mastercard разрешит клиентам совершать платежи в криптовалюте. Благодаря соглашению с криптовалютной платформой Bakkt, владельцы карт смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы, указано в пресс-релизе компании.

"Mastercard и Bakkt объявили о формировании многостороннего партнерства, чтобы упростить деятельность торговых компаний, банков и финтех-компаний по использованию и предоставлению широкого спектра решений и услуг по работе с криптовалютой", — говорится в сообщении.

Также упростится выпуск криптовалютных дебетовых и кредитных карт. В будущем система хочет интегрировать электронные деньги в свои программы лояльности. Партнеры компании смогут начислять клиентам вместо обычных баллов виртуальные средства, а потребители будут иметь возможность конвертировать их для оплаты покупок.

По словам исполнительного вице-президента по цифровому партнерству Mastercard Шерри Хеймонда, расширение списка возможных способов оплаты входит в долгосрочные планы корпорации.

Mastercard стремится расширять список возможных способов оплаты, чтобы с каждым днем обеспечивать клиентам все более широкий выбор, более качественное и эффективное обслуживание.

Ранее Ruposters писал, что россиян обяжут отчитываться о владении криптовалютой.

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По материалам: uposters.ru

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