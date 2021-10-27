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Медалисты Дельфийских игр встретились с руководством Минпросвещения России

Медалисты Дельфийских игр встретились с руководством Минпросвещения России

В Министерстве просвещения Российской Федерации прошла встреча руководства с медалистами и организаторами Дельфийских игр. Первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев поздравил ребят с победой, обсудил с ними развитие подобных конкурсов, а также поддержку талантливых школьников. Участники поделились своими впечатлениями от игр, а золотые медалисты соревнований исполнили музыкальные произведения.

«Сложно переоценить значение культуры: она формирует каждого из нас как личность. В школе и университете можно дать человеку любые знания, но всё это будет бесполезно, если человек не является личностью. А личность из нас делает, прежде всего, культура: будь то музыка, будь то литература. Важно, что у нас много талантливых людей, тех, кто продвигает культуру», – сказал Александр Бугаев.

Двадцатые молодёжные Дельфийские игры России прошли с 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае (г. Пермь). В играх приняли участие почти 2 тысячи человек из 65 субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество участников и победителей представил Пермский край: ребята завоевали награды в 27 номинациях и заняли первую строчку командного рейтинга. На втором месте оказалась Новосибирская область, а на третьем – Московская область.

Официальные, соревновательные и научно-практические мероприятия Игр были приурочены Году науки и технологий, объявленному Президентом России Владимиром Путиным.

# Общество
По материалам: edu.ru

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