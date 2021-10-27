На Марка Цукерберга и его жену подали в суд за сексуальные домогательства и дискриминацию

Вадим Карасев

37-летний основатель компании Facebook Марк Цукерберг и его 36-летняя супруга Присцилла Чан оказались в центре скандала. Бывшие сотрудники, работавшие на бизнесмена и его жену, подали на них в суд, обвинив членов их команды в сексуальных домогательствах и дискриминации.

Истцами выступили бывший управляющий домашним хозяйством, чье имя не раскрывается (он фигурирует под псевдонимом Джон Доу), и Миа Кинг, которая работала в компании Limitless Specialty Services LLC, предоставлявшей супругам услуги по обеспечению безопасности.

В судебных документах Кинг описывается как темнокожая женщина и член ЛГБТК-сообщества, а Доу — как открытый гей. В своем заявлении Кинг отметила, что подвергалась многочисленным унижающим ее достоинство замечаниям: к ней обращались, используя нецензурные выражения. Кроме того, она утверждала, что, когда она стала жаловаться внутри компании, ее коллега-женщина сказала ей, что здесь руководят мужчины и власть принадлежит им. Кинг также сказала, что была вынуждена работать сверхурочно, за что ей не платили должным образом.





Доу заявил, что работал более 40 часов в неделю, за что ему не выплачивали компенсацию. Также он сказал, что его заставляли работать по 17 часов в день, чтобы приготовить дом к прибытию пары. За это сверхурочно ему также не платили. Он добавил, что страдает эпилепсией, но был вынужден выполнять задачи, которые ухудшали состояние его здоровья или подвергали его опасности, — например, поднимался по лестнице или носил тяжелые предметы. Кроме того, Доу заявил, что он подвергался сексуальным домогательствам и гомофобным оскорблениям со стороны сотрудников компании Цукерберга.

Самих супругов истцы обвиняют в невыплате заработной платы.

Слушаний по этому делу назначено не было. Никто из обвиняемых пока эти заявления не прокомментировал.

Представитель Марка Цукерберга и Присциллы Чан Бен Лаболт назвал эти обвинения необоснованными.

Наш офис очень серьезно относится к жалобам на ненадлежащее поведение на рабочем месте и оперативно расследует все подобные вопросы. Мы гордимся командой профессионалов, которые работают в семейном офисе, и уверены, что эти обвинения, направленные на то, чтобы несправедливо опорочить наших коллег, потерпят неудачу,

— сказал он.





Мариана Панкина