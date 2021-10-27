Наталья Орейро и ее сын получили российское гражданство

Вадим Карасев

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства звезде "Дикого ангела" — 44-летней известной уругвайской актрисе и певице Наталье Орейро и ее девятилетнему сыну Мерлину Атауальпе, которого она родила в браке с Рикардо Мольо.

Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине,

— сказано в указе.





Наталья Орейро с сыном

Большую популярность в России Наталья Орейро снискала благодаря сериалу конца 1990-х "Дикий ангел", который сделал ее знаменитой. Неоднократно звезда приезжала в Россию и как певица — на ее концертах собирались тысячи поклонников. Сама Орейро много раз признавалась в любви к России и своим российским фанатам и даже выучила несколько фраз на русском языке.





К слову, о желании получить российский паспорт Наталья Орейро заявляла два года назад в шоу "Вечерний Ургант" и в эфире в шутку обратилась с этой просьбой к Владимиру Путину.





А летом прошлого года, когда она пришла в посольство Российской Федерации в Аргентине, ей уже всерьез предложили подать документы на получение российского гражданства.

Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, и это на рассмотрении,

— рассказывала она в интервью ТАСС.





Первым новостью со Spletnik поделился блогер Vacilek.

Мариана Панкина