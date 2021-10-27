"Не знаю, что такое жить без боли": Регина Тодоренко впервые рассказала о своей болезни

Вадим Карасев

31-летняя Регина Тодоренко откровенно рассказала подписчикам в инстаграме о своей болезни. Звезда "Орла и решки" призналась, что давно страдает из-за боли.

"Инвалидность оформлять будете? Получите пенсию, ежемесячные доплаты, налоговые послабления, пособия. От этих слов ладошки стали мокрыми, по телу пробежал холод. Как сейчас помню, ком в горле, когда мне, 14-летней девчонке, хирург озвучил свой вердикт. Конечно, было рекомендовано лечение, ЛФК, операция с внедрением в мой позвоночник 24 шурупов и штифтов, реабилитация полгода-год и риск вообще не встать на ноги после хирургического вмешательства. Мама напугана и раздражена, выбегает из кабинета со словами: "Неужели более мягкого лечения вы не можете предложить?" Отрицательное качание головой хирурга звучит как приговор", — написала телеведущая.

По словам Регины Тодоренко, после этого осмотра ее десятки раз просили "раздеться до пояса".

"Я подросток, у меня первые признаки молочных желез, а я стою без одежды, конечно, в присутствии мамы и, конечно, с недовольным видом. Меня осматривают, ощупывают и касаются холодными руками чужие мужчины, женщины, хоть и врачи. Я еле сдерживаюсь, но лечение необходимо! Будущие 15 лет молчу о своей болезни, боюсь показаться не такой, как все, боюсь жалости к себе, боюсь показаться слабой", — рассказала звезда.

Как отметила Регина Тодоренко, она намеренно на протяжении 8 лет работы в тревел-шоу делает все, что запрещено для людей со сложной степенью сколиоза: начиная от 20-часовых перелетов в неудобном положении и заканчивая экстремальными видами спорта, такими как прыжки с парашютом и серфинг.



По такому принципу я живу много лет: мне нельзя, а я иду наперекор всем запретам. Возможно, чтобы почувствовать себя нормальной, хотя какая тут нормальность, когда перманентно живешь с болью. И я сейчас пишу это не для того, чтобы вызвать жалость, это констатация факта. Я правда не знаю, что такое жить без боли в спине, но, когда очень увлечена работой, забываю о неприятных ощущениях, наверное, поэтому так люблю работать.

Как писал NEWSTES, ранее Регина Тодоренко пожаловалась, что ее дразнили "плоскодонкой" и "бессисечной".