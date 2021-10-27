Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 октября 2021 года

Вадим Карасев

За окном среда. Для большинства из нас этот день недели является одним из самых продуктивных. Нумерологи рассказали о том, как числа будут влиять на нашу жизнь и где можно найти удачу 27 октября.

В этот день вы можете исправить свою судьбу, вернуть свою жизнь в нужное вам русло. Это очень позитивный и крайне важный день, в который нас ждут новые открытия, много важных событий и благоприятных эмоций. Все в ваших собственных руках — помните об этом.

Число-покровитель 27 октября 2021 года

Число-покровитель рассчитывается по легкой формуле. Необходимо сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели.

Для 27.10.2021 получаем следующее: 2+7+1+0+2+0+2+1+3=18; 1+8=9.

Сегодня миром правит Девятка — число с чистой и светлой, но вместе с тем невероятно мощной энергетикой. Оно олицетворяет собой борьбу за место под солнцем, завершение важных дел. Девятка не сталкивает нас с проблемой выбора — она помогает этот выбор делать, поэтому главным символом этого понедельника можно считать перекресток, место разделения дорог на несколько новых. Не бойтесь делать выбор, открывать двери, ведущие в новое будущее. Это идеальный день для достижения своих самых важных целей. Вселенная поможет нам сделать решающий рывок к победе.





События 27 октября из прошлого

27 октября 1901 года впервые в истории произошло ограбление с использованием автомобиля. Налетчики скрылись на этом транспортном средстве после совершения преступления. Сегодня нужно смотреть в оба и стараться обходить стороной встречи с опасными людьми.

27 октября 1962 года принято считать днем, когда мир был ближе всего к началу ядерной войны. Девятка способствует наискорейшему разрешению любых проблем. Если вы хотите быстро найти выход из сложной ситуации, прислушивайтесь к интуиции.

27 октября 1982 года численность населения Китая превысила один миллиард. Девятка очень любит круглые числа. Сегодня они сулят нам удачу. Если у вас в этот день юбилей, то это говорит о том, что день для вас очень благоприятен.

27 октября 1904 года был открыт Нью-Йоркский метрополитен. В этот же день, но в 2008 году в Швейцарии тоже была открыта первая линия метро. Это идеальный день для завершения ремонта, для решающего рывка в важных делах.

Советы нумерологов на эту среду

Девятка благоволит одиночкам. Все, кто самостоятельно пытается преуспеть в каком-то важном деле, получат максимум удачи от этого числа. Старайтесь не прибегать к помощи окружающих.

Нумерологи отмечают врожденную скромность Девятки. Это число требует от нас тишины и осторожности в словах. Не нужно хвалить себя и ставить выше окружающих.

Девятка может взимать с нас плату за прошлые ошибки. Если вы совершили что-то не очень хорошее ранее, это число заставит вас заплатить за это. Это тот день, когда людей настигает их карма. Нужно совершать больше добрых поступков.

Один из главных советов нумерологов — не бойтесь заниматься самоанализом. Возможно, что вы сможете найти решение важной задачи, а ваши внутренние противоречия стихнут.

Талисманы удачи на 27 октября

Это день, когда нужно держать свою душу открытой и чистой от страхов, поэтому самым лучшим талисманом станет минерал белый кварц, который помогает нам бороться с комплексами.

Украшения из керамики и дерева также будут крайне полезными, потому что в этих материалах заключена сила стихии Земли, помогающей нам не терять связь с мирозданием.