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Оксана Акиньшина опубликовала редкие фотографии своих детей

Оксана Акиньшина опубликовала редкие фотографии своих детей

Хэллоуин уже давно отмечается не только на Западе, но и в России. И хотя для кого-то этот праздник по-прежнему чужд, многие с удовольствием переодеваются в карнавальные костюмы, делают соответствующий грим и вырезают тыкву.

Совсем не против этого праздника 34-летняя Оксана Акиньшина. Сегодня она показала, какие образы примерили ее дети — семилетний Костя и четырехлетняя Эмми. Хэллоуин они, судя по всему, отмечали в школе.


Эмми Геловани


Костя Геловани

Детей, которых актриса родила в браке с Арчилом Геловани, Акиньшина показывает довольно редко. Впрочем, фотографии своего старшего сына, 12-летнего Филиппа, от брака с Дмитрием Литвиновым Оксана и вовсе в соцсетях не публикует. О нем актриса практически не рассказывает. Филипп некоторое время назад жил с мамой Оксаны в Санкт-Петербурге и испытывал проблемы со здоровьем. Где старший сын звезды живет сейчас и как себя чувствует, неизвестно.


В браке с Арчилом Геловани актриса прожила шесть лет. В 2018 году они объявили о разводе. Тем не менее до сих пор нет информации, оформили ли они его официально.

Акиньшина сейчас, по слухам, встречается со своим 35-летним коллегой Данилой Козловским. Свой роман пара не подтвердила до сих пор. Однако и скрывать его они уже не пытаются: Оксана и Данила вместе появляются на публике и ведут себя как влюбленная пара. Инсайдеры говорят, что они уже давно живут вместе.

Роман пары, вероятно, закрутился на съемках фильма "Чернобыль", где они снялись в главных ролях. Тогда Козловский еще состоял в отношениях с матерью своей дочери Ольгой Зуевой. Рассказывая об их расставании, актер сказал, что по отношению к Зуевой он поступил "гадко".



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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