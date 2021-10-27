Полезные свойства мандрагоры и сферы её применения

Вадим Карасев

Многие люди думают, что мандрагора — это вымышленное растение, но оно не просто реально, но также обладает вполне реальными целебными и магическими свойствами. Именно о них пойдет речь в этой статье.

Существует множество оберегов из трав от порчи и сглаза. Мандрагора может как наводить порчу, так и снимать ее. Это растение крайне не рекомендуется принимать внутрь.

Основные целебные свойства мандрагоры

Многие слышали о корне мандрагоры. Полезными являются все части растения, не только его корень. Секрет пользы заключается в богатом полезными веществами составе. В мандрагоре есть алкалоиды, фитостерин, миристиновая кислота.

Это многолетнее травянистое растение, которое можно вырастить дома или на участке. Если раньше его использовали довольно часто, то сейчас его не употребляют внутрь из-за доказанных токсичных свойств. В древности люди думали, что мандрагора обладает способностью открывать будущее, помогает общаться с духами, но на самом деле это растение вызывает сильные галлюцинации из-за своего химического состава. Мандрагору в древности использовали в медицине в качестве анестезии.

Говорят, что это растение до сих пор используют для лечения кожных заболеваний, астмы, язвы желудка. Также считается, что оно обладает успокаивающим и снотворным действием. Из мандрагоры делают наружные мази, отвары, настои. Важно помнить о правильной дозировке, а лучше и вовсе не испытывать судьбу, ведь мандрагора может вам навредить. Гораздо чаще люди используют магические свойства растения.

Использование мандрагоры в магии

Мандрагору называют также ведьминым корнем. Дело в том, что корень растения похож на фигурку человека или даже двух людей. Ведьмы с древности использовали корень растения в качестве магического предмета. Из корня мандрагоры нередко делали и делают сейчас куклы вуду.

Эксперты в области магии говорят, что корень растения может использоваться как сильнейший оберег от магического воздействия. Его можно носить с собой, а можно повесить над дверью в комнату, где вы спите или над входной дверью в дом, в квартиру.

Мандрагору принято разделять на женскую и мужскую. Мужская имеет внешне черный корень с белой сердцевиной. Женская мандрагора — черная как снаружи, так и внутри. Многие эксперты в магии называли это растение дьявольским и крайне опасным, потому что в большинстве случаев его использовали для своих ритуалов черные жрицы и ведьмы.

Корень мандрагоры часто использовался как предмет для любовных ритуалов, приворотов. Если незаметно положить корень растения рядом с местом, где человек спит, его можно влюбить в себя. Если, наоборот, нужно сделать отворот, то потом такой корень сжигают.