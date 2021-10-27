Полномочия Меркель истекли после 16 лет правления

Вадим Карасев

Полномочия канцлера ФРГ Ангелы Меркель истекли сегодня, 26 октября. Согласно немецким законам, это происходит, как только пройдет первое заседание бундестага нового созыва.

Несмотря на то, что Меркель уже не канцлер, она продолжит исполнять свои обязанности — с соответствующей просьбой к ней обратился президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Эту возможность ему гарантирует статья 69 Конституции, причем у Меркель формально не оставалось другого выхода, кроме как согласиться.



Глава правительства сегодня тоже присутствовала на заседании парламента. Вместе с президентом она разместилась в ложе для гостей, поскольку впервые за прошедшие 30 лет больше не является членом бундестага.

Ангела Меркель начала свою политическую карьеру еще в конце 1980-х годов. Потерпев первое поражение на выборах в марте 1990 года, она не сдалась, сменила партию и к концу того же года все-таки попала в бундестаг. Впоследствии она занимала должность федерального министра экологии, а в 2000 году возглавила Христианский демократический союз. В 2005 году Меркель стала федеральным канцлером и впоследствии более 10 раз признавалась журналом Forbes самой влиятельной женщиной в мире.