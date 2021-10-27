Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Блоги » Бизнес » Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор признателен Владимиру Путину за внимание к проблемам современной молодёжи

Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор признателен Владимиру Путину за внимание к проблемам современной молодёжи

Современная молодёжь и её проблемы должны стать одним из главных фокусов внимания лидеров всех стран, уверен президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор. Об этом, в частности, он заявил в ходе своего выступления на недавнем Международном форуме памяти Холокоста и противодействия антисемитизму, прошедшем в Мальмё.

Выступая перед собравшимися высокопоставленными гостями, Вячеслав Моше Кантор напомнил о неразрывной связи проблемы нетерпимости и ненависти с проблемами молодёжи. Ведь как не раз показывала история человечества, именно молодые люди, подростки и дети, находящиеся в отчаянном положении, становятся самой лёгкой мишенью для экстремистов всех мастей. 

Эта угроза стала лишь ещё более очевидной во время пандемии, когда многие молодые люди оказались заперты по домам, один на один с интернетом, откуда на них лились потоки дезинформации, теорий заговора и откровенной агрессии, отметил Вячеслав Моше Кантор. Поэтому разрешение тех кризисов и сложностей, что принесла с собой пандемия, обязательно должно затрагивать и молодёжную политику.

Чтобы у молодых людей была возможность не следовать опасными путями и не попадаться на уловки экстремизма и его идеологий, президент ЕЕК считает необходимым удовлетворение их базовых потребностей в собственном жилье, образовании и достойной работе – последнее может быть особенно сложно во время того экономического кризиса, что породила пандемия. Однако сделать это необходимо, настаивает Вячеслав Моше Кантор и приветствует те усилия, что уже предпринимаются в отдельных странах по разрешению проблем и угроз, с которыми сталкиваются молодые люди. 

В частности, проблеме безработицы среди молодёжи огромное внимание уделяет президент Российской Федерации Владимир Путин, и проблема эта также вызывает озабоченность после первых волн пандемии. В то время как российский рынок труда в целом восстановился после самых серьёзных «падений», ситуация с занятостью молодых людей продолжает оставаться сложной. Впрочем, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в начале октября 2021 года, проблема эта вызывала озабоченность и прежде, а потому в стране уже предпринимаются усилия по её преодолению. Так, министерство труда представило вниманию президента и правительства программу молодёжной занятости до 2030 года, которая учитывает и потребности рынка труда страны, и опыт других стран, также столкнувшихся на определённых этапах развития с низкой вовлеченностью молодёжи в экономику. Именно усиление этой вовлеченности, превращение молодёжи в активных участников строительства как собственного благосостояния, так и развития страны, и является главной целью программы.

# Бизнес

Последние новости

Жилье элитного класса от компании-застройщика Vesper
Жилье элитного класса от компании-застройщика Vesper
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор признателен Владимиру Путину за внимание к проблемам современной молодёжи
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор признателен Владимиру Путину за
Депутат Метелев призвал своих коллег принять участие в волонтерской акции #МыВместе
Депутат Метелев призвал своих коллег принять участие в волонтерской
Знаки Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2021 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2021 года
Битва платьев: Лорд против Соланж Ноулз
Битва платьев: Лорд против Соланж Ноулз
Полезные свойства мандрагоры и сферы её применения
Полезные свойства мандрагоры и сферы её применения
Wildberries начал тестирование беспилотников для доставки заказов
Wildberries начал тестирование беспилотников для доставки заказов
Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России
Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинули на
Стрижка ногтей по лунному календарю в ноябре 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в ноябре 2021 года
Полномочия Меркель истекли после 16 лет правления
Полномочия Меркель истекли после 16 лет правления
Создаем лучшую версию себя: простые рекомендации, как повысить внутренние вибрации
Создаем лучшую версию себя: простые рекомендации, как повысить
Японская принцесса Мако вышла замуж и лишилась королевского статуса
Японская принцесса Мако вышла замуж и лишилась королевского статуса

Топ на сегодня

В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и первый Кубок по рационализаторству и производительности
В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и
Семейные завтраки и прогулки: Наталья Водянова опубликовала новую серию снимков с детьми
Семейные завтраки и прогулки: Наталья Водянова опубликовала новую
Шоколадная фабрика и прогулки: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми провели выходные в Напе
Шоколадная фабрика и прогулки: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 октября 2021 года
Онлайн-консультации Рособрнадзора набрали около 830 тысяч просмотров за три недели
Онлайн-консультации Рособрнадзора набрали около 830 тысяч просмотров

Еще по теме

Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор считает тревожащей популярность националистических и экстремистских идей в Европе
Вячеслав Моше Кантор: на предыдущем посту Тереза Мэй чётко обозначила свою позицию против экстремизма
Вячеслав Моше Кантор: исследование Агентства ЕС по фундаментальным правам демонстрирует угрожающее положение молодых евреев в Европе
Вячеслав Моше Кантор приветствует твёрдую позицию Владимира Путина относительно недопустимости оправдания нацистских преступлений