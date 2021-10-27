Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор признателен Владимиру Путину за внимание к проблемам современной молодёжи

Роман Иванов

Современная молодёжь и её проблемы должны стать одним из главных фокусов внимания лидеров всех стран, уверен президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор. Об этом, в частности, он заявил в ходе своего выступления на недавнем Международном форуме памяти Холокоста и противодействия антисемитизму, прошедшем в Мальмё.

Выступая перед собравшимися высокопоставленными гостями, Вячеслав Моше Кантор напомнил о неразрывной связи проблемы нетерпимости и ненависти с проблемами молодёжи. Ведь как не раз показывала история человечества, именно молодые люди, подростки и дети, находящиеся в отчаянном положении, становятся самой лёгкой мишенью для экстремистов всех мастей.

Эта угроза стала лишь ещё более очевидной во время пандемии, когда многие молодые люди оказались заперты по домам, один на один с интернетом, откуда на них лились потоки дезинформации, теорий заговора и откровенной агрессии, отметил Вячеслав Моше Кантор. Поэтому разрешение тех кризисов и сложностей, что принесла с собой пандемия, обязательно должно затрагивать и молодёжную политику.

Чтобы у молодых людей была возможность не следовать опасными путями и не попадаться на уловки экстремизма и его идеологий, президент ЕЕК считает необходимым удовлетворение их базовых потребностей в собственном жилье, образовании и достойной работе – последнее может быть особенно сложно во время того экономического кризиса, что породила пандемия. Однако сделать это необходимо, настаивает Вячеслав Моше Кантор и приветствует те усилия, что уже предпринимаются в отдельных странах по разрешению проблем и угроз, с которыми сталкиваются молодые люди.

В частности, проблеме безработицы среди молодёжи огромное внимание уделяет президент Российской Федерации Владимир Путин, и проблема эта также вызывает озабоченность после первых волн пандемии. В то время как российский рынок труда в целом восстановился после самых серьёзных «падений», ситуация с занятостью молодых людей продолжает оставаться сложной. Впрочем, как заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в начале октября 2021 года, проблема эта вызывала озабоченность и прежде, а потому в стране уже предпринимаются усилия по её преодолению. Так, министерство труда представило вниманию президента и правительства программу молодёжной занятости до 2030 года, которая учитывает и потребности рынка труда страны, и опыт других стран, также столкнувшихся на определённых этапах развития с низкой вовлеченностью молодёжи в экономику. Именно усиление этой вовлеченности, превращение молодёжи в активных участников строительства как собственного благосостояния, так и развития страны, и является главной целью программы.