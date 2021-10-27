Прогулки и экскурсии: как Анджелина Джоли с детьми проводит время в Риме

Вадим Карасев

В начале недели 46-летняя Анджелина Джоли отправилась в промотур по Европе, чтобы представить новый супергеройский фильм со своим участием под названием "Вечные". Первой остановкой для актрисы стал Рим, куда она приехала на 16-й Римский кинофестиваль.

В путешествие по Италии Энджи взяла с собой четырех младших детей: 16-летнюю Захару, 15-летнюю Шайло и 13-летних двойняшек Вивьен и Нокса. В перерывах между фотоколлами, выходами на красную дорожку и общением с журналистами Джоли выделяла время и на прогулки по Риму вместе с детьми.





Анджелина Джоли с дочерьми Вивьен и Шайло

Во время одной из них звездное семейство попало в объективы папарацци. На улицу Анджелина вместе с наследниками вышла, когда уже смеркалось — по всей видимости, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания прохожих. Энджи была одета в элегантный белый тренч и черные туфли-лодочки, а ее сын и три дочери отдали предпочтение спортивному стилю.





Для прогулки по тихим и уютным улочкам города актриса наняла индивидуального экскурсовода, который поведал семье звезды о знаковых достопримечательностях Вечного города. Сама Анджелина, которая была в Риме уже не раз, тоже что-то тихо рассказывала детям и, по всей видимости, делилась с ними своими воспоминаниями.





Анджелина Джоли с дочерьми Вивьен и Шайло

На днях Анджелина Джоли также посетила одну из школ в Риме, где состоялся специальный показ новой ленты Marvel "Вечные". На эту встречу актриса прибыла уже без своих детей. Звезда появилась на публике в уютном кремовом свитере и серых брюках свободного кроя. Джоли с радостью приветствовала репортеров и явно пребывала в хорошем настроении: это было очевидно даже несмотря на то, что ее ослепительная улыбка скрывалась под защитной маской.





Анджелина Джоли









Напомним, что в этом месяце Анджелина Джоли уже несколько раз выходила в свет вместе с детьми. Сначала она появилась с наследниками на премьере "Вечных" в Лос-Анджелесе, а на днях блеснула на красной дорожке Римского кинофестиваля в компании с дочерьми Захарой и Шайло. После этих двух выходов в прессе и соцсетях особенно активно обсуждается старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта. Многие отметили, что Шайло, которая раньше носила безразмерные наряды и короткую стрижку под мальчика, стала более женственной. Под сомнением оказались и слухи о трансгендерном переходе Шайло: судя по всему, девочка все еще продолжает изучать свою гендерную идентичность.





Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и ШайлоЯна Марковская