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Россия сделает свое "Осиное гнездо" неуязвимым

Россия сделает свое "Осиное гнездо" неуязвимым

Минобороны России расширит и сделает практически неуязвимой для противника военно-морскую базу Вилючинск на Камчатке, которую в НАТО называют "Осиным гнездом". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

На объекте уже заканчивается возведение железобетонных укрытий для атомных подводных лодок. Также туда будет доставлен современный плавучий причал ПМ-61М1, который станет местом базирования АПЛ типа "Борей" ("Борей-А"). Наличие такого причала позволяет производить оперативную передислокацию, благодаря чему расширится география размещения флота.

Кроме того, будут усилены подразделения подводных диверсионных сил и средств (ПДСС).

"Подводные лодки особо уязвимы на базе и при выходе в море — в районы боевого развертывания. В угрожаемый период, который предшествует началу военных действий, на АПЛ будет вестись охота, активизируются диверсанты. Отряды ПДСС должны будут отразить все такие атаки и не допустить их на базу", - объяснил изданию бывший командир подлодки капитан 1-го ранга Игорь Кудин.

Как писал Ruposters, ранее Китай предрек новую ядерную гонку в мире в связи с появлением военного альянса AUKUS, в рамках которого США и Великобритания помогут Австралии создать собственный атомный подводный флот.

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По материалам: uposters.ru

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