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Россиянам разрешили подавать в суд на искусственный интеллект

Россиянам разрешили подавать в суд на искусственный интеллект

Начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Наталья Матвеева рассказала, что россияне имеют право подать в суд на искусственный интеллект (ИИ). Это можно сделать в случае ошибочных действий, неправомерных решений или дискриминации со стороны таких систем.

"Как таковой ведущей инстанции по отслеживанию действий и последствий действий технологий искусственного интеллекта сейчас нет. Но мы все работаем в рамках общегражданских правовых норм Российской Федерации, поэтому в случае неправомерного решения со стороны искусственного интеллекта гражданин сможет подать в суд. Вероятнее всего, как раз на ту компанию, на базе которой внедрена система, допустившая, по мнению заявителя, ошибку. Сейчас все эти вопросы как раз на стадии обсуждения. Именно суд сейчас будет конечной инстанцией. Возможно, в дальнейшем ситуация изменится", — уточнила эксперт.

По ее словам, чтобы рассматривать такие дела, судьи должны будут овладеть необходимыми компетенциями в вопросах искусственного интеллекта. Это потребует дальнейшего развития в рамках обучения, добавила Матвеева.

Ранее Ruposters писал, что эксперты заявили о необходимости для России создать интеллектуальные кибервойска.

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По материалам: uposters.ru

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