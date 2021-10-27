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Школьники Ивановской области смогут выбрать профессию при помощи онлайн-тестов

Школьники Ивановской области смогут выбрать профессию при помощи онлайн-тестов

Интерактивный онлайн-конструктор «Примерочная профессий» поможет школьникам Ивановской области познакомиться с профессиями будущего. В разработке ресурса, появившегося на цифровой платформе образовательного проекта «Билет в будущее», участвовали педагоги, работодатели, преподаватели вузов, психологи и профориентологи, сообщает пресс-центр Департамента образования региона.

«Примерить» профессию достаточно просто: надо лишь выбрать свои любимые школьные предметы, указать личные качества и сильные стороны, интересы, желаемые условия работы и приоритетные цели. На основе этих предпочтений система предложит подходящие профессии с детальной информацией по каждой из них. При этом все представленные в «примерочной» данные не только описаны понятными терминами, но и сопровождаются комментариями специалистов, интересными фактами и перечнем необходимых навыков.

Одновременно  педагоги-навигаторы проекта рассказывают учащимся ивановских школ о перспективных и востребованных профессиях, о том, какие инструменты могут помочь в выборе направления развития и какие навыки необходимы для успешного профессионального самоопределения. Методика уроков разработана для трех возрастных групп учащихся: 6–7-х, 8–9-х, 10–11-х классов. 

В 2021 году участниками проекта в регионе станут более двух тысяч учащихся из всех муниципалитетов. Профориентационные уроки для них проведут 32 педагога-навигатора проекта в 27 муниципальных образованиях Ивановской области.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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