СМИ: полковника МВД подозревают в поджоге машины соседа

Вадим Карасев

Полковника МВД и начальника управления наркоконтроля по Красноярскому краю подозревают в организации поджога соседского автомобиля. Об инциденте узнали, когда на правоохранителя дал показания сам поджигатель, пишет Lenta.ru.

По версии следствия, один из автовладельцев поставил машину на место, которое обычно занимал подозреваемый. Из-за этого мужчина якобы и заказал поджог авто через знакомого, который 29 сентября исполнил "заказ". Однако спустя некоторое время преступник рассказал о заказчике полиции.

Полковника отстранили от должности, сотрудники МВД организовали служебную проверку, по итогам которой будет дана объективная оценка и принято соответствующее решение. Если информация подтвердится, то он станет фигурантом уголовного дела и потеряет место работы, на котором трудился 30 лет.

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