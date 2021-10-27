Стрижка ногтей по лунному календарю в ноябре 2021 года

Вадим Карасев

Красота кроется в деталях, поэтому так важно тщательно следить за своей внешностью. Рекомендации, отраженные в лунном календаре, помогут выбрать идеальное время для ухода за ногтями.

Стрижка ногтей из рядовой процедуры может превратиться в настоящий обряд по привлечению удачи и счастья. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать наиболее благоприятные дни месяца, чтобы каждый раз после маникюра и педикюра наслаждаться своим образом, гнать прочь грусть и хандру и выглядеть превосходно.

1 ноября: в первый день ноября энергетика союза убывающей Луны и созвездия Девы будет благоприятной. Астрологи рекомендуют подстричь ногти, если нужно справиться с тревогой и стать незаметными для завистников.

2, 3 ноября: Луна продолжает убывать, перемещаясь в Весы. Стрижка ногтей поможет пробудить привлекательность и избавит от внутренних страхов, мешающих счастливой жизни. Закругленная форма ноготков поможет также обрести счастье в личной жизни.

4, 5 ноября: приближается Новолуние, которое пройдет 5 ноября в Скорпионе. Оба дня стричь ногти не стоит, если нет желания потерять удачу и столкнуться с множеством мелких неурядиц. Кроме того, стрижка ногтей может ослабить биополе, что делает людей уязвимыми перед завистниками.

6, 7 ноября: начало своего роста Луна проведет в созвездии Стрельца. В это время новый маникюр и педикюр помогут привлечь удачу, а новая форма ноготков — стать уверенней и без труда справиться с намеченными делами.

8, 9 ноября: Луна в Козероге — идеальное время для ухаживающих процедур: ванночек с морской солью, парафинотерапии, увлажнения кутикул маслами. Стричь ноготки в такое время — к оттоку жизненных сил.

10, 11 ноября: Луна в Водолее — время для бережного ухода. Ноготки лучше не стричь, а подровнять пилочкой, придав им новую форму. Такие процедуры пробудят внутренние силы и помогут привлечь удачу.

12, 13 и 14 ноября: под влиянием растущей Луны в Рыбах маникюр и педикюр лучше всего делать после заката, чтобы избавиться от грустных мыслей. Стричь ноготки можно и дома, однако астрологи рекомендуют дезинфицировать инструменты, чтобы избежать занесения инфекций.

15, 16 ноября: Луна растет в Овне, смягчая энергетику импульсивного созвездия. Астрологи рекомендуют подстричь ногти в один из этих дней, чтобы стать увереннее и давать отпор обидчикам.

17, 18 и 19 ноября: три дня Луна проведет в созвездии Тельца, однако стричь ногти астрологи рекомендуют лишь 17 ноября. Сделав маникюр в этот день, будет проще справиться с жизненными неурядицами. 19 числа, в день Полнолуния, стричь ногти не рекомендуется, чтобы не лишиться жизненной энергии, а 18 ноября будут уместны ухаживающие процедуры.

20, 21 ноября: стать обаятельнее поможет стрижка ноготков 21 ноября. Стричь ногтевые пластины астрологи рекомендуют после заката. 20 ноября стрижка ногтей под влиянием убывающей Луны в Близнецах будет неуместной и может спровоцировать тревожность.

22, 23 и 24 ноября: три дня Луна проведет в созвездии Рака, однако стричь ноготки можно лишь 24 ноября. В этот день благодаря обстриганию ногтевых пластин получится избавиться от одиночества. 22 и 23 ноября стричь ноготки — к ухудшению самочувствия.

25, 26 ноября: Луна во Льве — время для смелых экспериментов. Новая длина ноготков, яркий маникюр и педикюр помогут стать смелее и без труда привлечь в жизнь нужные перемены. Астрологи рекомендуют выполнять процедуры с утра.

27, 28 ноября: Луна перемещается в Знак Девы. Стричь ноготки в эти дни — к хорошему настроению. Астрологи рекомендуют записаться к мастеру ногтевого сервиса, чтобы обновить маникюр и сделать новую форму ноготков.

29, 30 ноября: последние дни ноября стареющая Луна проведет в созвездии Весов. В эти дни стрижка ноготков будет уместной для тех, кому не хватает смелости.