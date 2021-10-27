Святенко: тема социального сиротства остается острой

10:28 Автор: Ольга Шульга

Темы социального сиротства и обеспечения детей сирот жильем остаются по-прежнему острыми. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Несмотря на широкий «пакет» социальных мер поддержки, остается острой тема социального сиротства и обеспечения детей сирот жильем. В комитете этот вопрос на особом контроле», — сказала сенатор.

Вместе с тем, по словам Инны Святенко, государство уделяет особое внимание развитию института семьи, поддержке подрастающего поколения, лечению детей с редкими заболеваниями, обеспечению лекарствами детей с орфанными заболеваниями.

Святенко рассказала о целях создания спецкомиссии в кабмине по защите семьи

На решение вопросов адресной поддержки семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, направлены как федеральные законы, которые расширяют возможности социальной поддержки граждан, так и государственные программы: социальный контракт, материнский капитал и многие другие.

#дети

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