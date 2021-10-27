ТПП выступает против сокращения субсидий для производителей ткани для школьной формы

08:07 Автор: Юлия Катенёва

Источник: ТАСС

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает сохранить субсидии производителям тканей для школьной формы на фоне резкого удорожания сырья. Соответствующее заключение палаты на проект закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов направлено председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, сообщает ТАСС.

По мнению ТПП, предусмотренного законом субсидирования на уровне 366,246 миллиона рублей в 2022 году, в 2023-2024 годах — на 397,996 миллиона рублей в год, недостаточно. Организация предлагает сохранить субсидии не ниже уровня 500 миллионов рублей ежегодно.

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«С учетом резкого удорожания сырья (шерсти, полиэфирных и вискозных волокон) и в связи с высокой значимостью субсидии для предприятий производителей тканей для школьной формы ТПП РФ предлагает расходы по статье <…> предусмотреть в размере не ниже уровня 2019-2020 годов — 500 миллионов рублей ежегодно», — отмечается в документе.

По словам главы ТПП Сергея Катырина, поддержка государства позволила производителям школьной формы производить не только современную и качественную одежду, но и расшить ассортимент. Кроме того, субсидирование отрасли позволяет обеспечить рост производства тканей и сохранить доступный уровень цен на школьную форму, указал он.





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Напомним, проект федерального бюджета на 2022-2024 годы предполагает, что доходы бюджета в 2022 году составят 25,02 триллиона рублей, в 2023 году — 25,54 триллиона, в 2024 году — 25,83 триллиона.

Расходы на 2022 год запланированы в размере 23,69 триллиона, на 2023 год — 25,24 триллиона и на 2024 год — 26,35 триллиона. Первые два года бюджет будет профицитным, а в 2024 году ожидают дефицит бюджета в 0,52 триллиона рублей.

Законопроект предполагает ежегодный экономический рост на 3 процента. ВВП, по прогнозам, составит 133,3 триллиона рублей в 2022 году, 141,9 триллиона в 2023 году и 151,5 триллиона — в 2024 году.

По словам Макарова, все социальные обязательства государства в проекте бюджета финансово обеспечены. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять документ в первом чтении.

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#образование #школы

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