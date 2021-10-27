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Учителя и воспитатели считают свою работу призванием

Учителя и воспитатели считают свою работу призванием

Сервис SuperJob провел опрос среди россиян. Результаты показали, как люди воспринимают свою профессию.
 
Как призвание свою работу видят 18% опрошенных: они получают удовольствие от своей работы и радуются результатам. Это распределение неодинаково по профессиям. Доля тех, кто считает работу призванием, особенно велика среди фармацевтов (47%), воспитателей (46%), учителей (34%) и врачей (30%).

Но важно отметить, что большинство россиян рассматривают работу в первую очередь как средство получения дохода – 55%: они работают ради зарплаты, премий и льгот. Для 22% работа – это, прежде всего, карьерный рост.

Опрос проходил со 2 сентября по 19 октября 2021 года в 535 городах во всех федеральных округах России. В нем участвовали 3000 респондентов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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