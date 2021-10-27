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Управлению спецпрограмм президента предлагают разрешить сбивать беспилотники

Управлению спецпрограмм президента предлагают разрешить сбивать беспилотники

01:17  Автор: Мария Соколова


Законопроект:



Сотрудники Главного управления спецпрограмм президента смогут сбивать беспилотники, устанавливать зоны охраняемого военного объекта, запретные и специальные зоны. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по обороне 27 октября.

Документ внесен депутатами «Единой России» во главе с экс-председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым. Инициатива направлена на усиление безопасности объектов мобилизационного назначения. За мобилизационную подготовку в России отвечает Главное управление спецпрограмм Президента. В частности, оно организует работу пунктов управления Вооруженными силами и спецобъектами мобилизационного назначения.

Управление предлагают наделить новыми полномочиями. Его сотрудники получат право сбивать беспилотники, устанавливать зоны охраняемого военного объекта, запретные и специальные зоны. Они смогут требовать от государственных органов, организаций, учреждений и общественных объединений устранения причин, которые могут угрожать безопасности специальных объектов. Также сотрудники Управления будут задерживать тех, кто пытается проникнуть на закрытые территории, проверять у них документы, досматривать и доставлять в полицию.


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При этом законопроект регулирует вопросы применения сотрудниками Управления спецпрограммами оружия, физической силы, спецсредств и боевой техники. Сейчас эти вопросы не урегулированы законодательством.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#безопасность

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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