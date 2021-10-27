Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Упрощенный порядок ввоза в Россию медизделий для борьбы с COVID-19 хотят продлить на три года

Упрощенный порядок ввоза в Россию медизделий для борьбы с COVID-19 хотят продлить на три года

Упрощенный порядок ввоза в Россию медизделий для борьбы с COVID-19 хотят продлить на три года

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


21:41  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство здравоохранения предложило на три года продлить действие упрощенных правил ввоза и регистрации медицинских изделий для борьбы с коронавирусом, а также расширить перечень медоборудования, подпадающего под схему упрощенного доступа на рынок. Соответствующее постановление правительства опубликовано в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С начала 2022 года медицинские изделия будут регистрироваться в соответствии с правилами экспертизы безопасности, качества и эффективности, утвержденными Евразийской экономической комиссией, однако страны — члены ЕАЭС могут устанавливать собственные нормы обращения медизделий во время чрезвычайных ситуаций или для диагностики новых особо опасных инфекционных заболеваний, отмечается в пояснительной записке.

В этой связи ведомство предлагает продлить действие регистрационных удостоверений до 1 января 2025 года. В этом случае держателям придется обновить их до наступления указанного срока. Схему упрощенной регистрации предлагается оставить прежней.

Минздрав также предлагает расширить список медизделий, подпадающих под упрощенную процедуру вывода на рынок, с 360 до 447 позиций за счет включения в него расходных материалов для кислородных систем, аппаратов ИВЛ, НИВЛ и кислородной поддержки, секвенаторов нуклеиновых кислот, а также перчаток, халатов и защитных экранов.

В России предлагают усилить госконтроль за обращением медизделий


Весной 2020 года правительство в связи с пандемией упростило процедуру ввоза, регистрации и обращения медицинских изделий. Под новые правила регистрации попали аппараты ИВЛ, оксигенаторы, системы искусственного кровообращения, а также различные тест-системы на SARS-Cov-2, в том числе на антитела. Для медизделий одноразового использования допускалось введение в оборот без регистрации при наличии регистрационного удостоверения в стране-производителе.

Летом прошлого года кабмин расширил перечень еще на 363 вида медизделий, включив в него оборудование и расходные материалы для лабораторной диагностики, медицинскую мебель, холодильные установки, дыхательные контуры, коннекторы и клапаны для ИВЛ, мониторы пациентов, пульсоксиметры, бронхоскопы, аспирационные системы, бактерицидные лампы и др.

Осенью 2020 года упрощенная схема регистрации медизделий была продлена до 1 января 2022 года.



#коронавирус #здравоохранение #ЕАЭС


26
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Дочери Табакова, Цыганова и Газманова: знакомимся с новыми дебютантками Бала Tatler
Дочери Табакова, Цыганова и Газманова: знакомимся с новыми
В США предсказали Европе убыток в $30 млрд за попытку ослабить Россию
В США предсказали Европе убыток в $30 млрд за попытку ослабить Россию
Прогулки и экскурсии: как Анджелина Джоли с детьми проводит время в Риме
Прогулки и экскурсии: как Анджелина Джоли с детьми проводит время в
Долг россиян по кредитам вырос до 23,9 трлн рублей
Долг россиян по кредитам вырос до 23,9 трлн рублей
Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Нателла Крапивина и другие на премьере фильма "Медея" в Москве
Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Нателла Крапивина и другие на премьере
СМИ: полковника МВД подозревают в поджоге машины соседа
СМИ: полковника МВД подозревают в поджоге машины соседа
В Грозном начал работу Окружной форум для педагогов
В Грозном начал работу Окружной форум для педагогов
В «Смене» разработают проект искусственного интеллекта
В «Смене» разработают проект искусственного интеллекта
Лучшие работы школьников в сфере инноваций выбрали в «Сколково»
Лучшие работы школьников в сфере инноваций выбрали в «Сколково»
5000 заявок поступили на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»
5000 заявок поступили на участие во Всероссийском профессиональном
Елизавета Боярская, Максим Матвеев и другие на премьере сериала "Седьмая симфония" в Санкт-Петербурге
Елизавета Боярская, Максим Матвеев и другие на премьере сериала
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммунальных платежах
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммунальных

Топ на сегодня

Создаем лучшую версию себя: простые рекомендации, как повысить внутренние вибрации
Создаем лучшую версию себя: простые рекомендации, как повысить
В сети обсуждают новый модный образ Аллы Пугачевой: "Девушка в тренде"
В сети обсуждают новый модный образ Аллы Пугачевой: "Девушка в
Полномочия Меркель истекли после 16 лет правления
Полномочия Меркель истекли после 16 лет правления
Гороскоп Павла Глобы на ноябрь 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на ноябрь 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 октября 2021 года

Еще по теме

Росздравнадзор проследит за качеством медизделий
Кабмин обновил правила ввоза не подлежащих регистрации медицинских изделий
Регионы предлагают освободить от ответственности за нарушения по закупке медоборудования из-за коронавируса
Подготовлен порядок ввоза незарегистрированных лекарств в Россию