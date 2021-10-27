Упрощенный порядок ввоза в Россию медизделий для борьбы с COVID-19 хотят продлить на три года

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

21:41 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство здравоохранения предложило на три года продлить действие упрощенных правил ввоза и регистрации медицинских изделий для борьбы с коронавирусом, а также расширить перечень медоборудования, подпадающего под схему упрощенного доступа на рынок. Соответствующее постановление правительства опубликовано в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С начала 2022 года медицинские изделия будут регистрироваться в соответствии с правилами экспертизы безопасности, качества и эффективности, утвержденными Евразийской экономической комиссией, однако страны — члены ЕАЭС могут устанавливать собственные нормы обращения медизделий во время чрезвычайных ситуаций или для диагностики новых особо опасных инфекционных заболеваний, отмечается в пояснительной записке.

В этой связи ведомство предлагает продлить действие регистрационных удостоверений до 1 января 2025 года. В этом случае держателям придется обновить их до наступления указанного срока. Схему упрощенной регистрации предлагается оставить прежней.

Минздрав также предлагает расширить список медизделий, подпадающих под упрощенную процедуру вывода на рынок, с 360 до 447 позиций за счет включения в него расходных материалов для кислородных систем, аппаратов ИВЛ, НИВЛ и кислородной поддержки, секвенаторов нуклеиновых кислот, а также перчаток, халатов и защитных экранов.

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Весной 2020 года правительство в связи с пандемией упростило процедуру ввоза, регистрации и обращения медицинских изделий. Под новые правила регистрации попали аппараты ИВЛ, оксигенаторы, системы искусственного кровообращения, а также различные тест-системы на SARS-Cov-2, в том числе на антитела. Для медизделий одноразового использования допускалось введение в оборот без регистрации при наличии регистрационного удостоверения в стране-производителе.

Летом прошлого года кабмин расширил перечень еще на 363 вида медизделий, включив в него оборудование и расходные материалы для лабораторной диагностики, медицинскую мебель, холодильные установки, дыхательные контуры, коннекторы и клапаны для ИВЛ, мониторы пациентов, пульсоксиметры, бронхоскопы, аспирационные системы, бактерицидные лампы и др.

Осенью 2020 года упрощенная схема регистрации медизделий была продлена до 1 января 2022 года.

#коронавирус #здравоохранение #ЕАЭС

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