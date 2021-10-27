В астраханском колледже профессиональных технологий прошли масштабные учения по безопасности

В Астраханском государственном колледже профессиональных технологий состоялись учения, в ходе которых дежурный персонал, охрана, сотрудники, преподаватели и студенты отработали свои действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и в частности при вооруженном нападении. Акция с условиями, приближенными к реальным, прошла также и в пяти филиалах этой образовательной организации, уточняет Министерство образования и науки Астраханской области.

Ранее службой охраны труда колледжа была разработана специальная памятка по действиям в случае возникновения ЧС. Документ был согласован с правоохранительными органами и доведен до каждого сотрудника и учащегося учебного заведения. И вот теперь прошла проверка выполнения полученной инструкции.

«Каждый сотрудник и каждый студент должен знать порядок своих действий в случае возникновения угрозы», ‒ подчеркнул директор колледжа Алексей Выборнов.

В колледже систематически проходят мероприятия, направленные на повышение навыков сотрудников и студентов в условиях угрозы, а также осуществляется контроль систем безопасности: передачи тревожных сообщений, видеонаблюдения и пропускной системы. В ближайшее время на основе разработанной памятки-инструкции в колледже будет создан видеоматериал.