В Грозном начал работу Окружной форум для педагогов

В Чеченском государственном педагогическом университете стартовал Окружной форум для педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, «Точка роста» Минпросвещения России, детских технопарков «Кванториум» Минпросвещения России на базе общеобразовательных организаций и центров цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



В очных мероприятиях форума участвуют 300 педагогов, а в онлайн-режиме к ним присоединились более 2 тысяч специалистов из разных регионов СКФО.



В ходе работы форума участники познакомятся с практиками реализации образовательных программ нового типа, опытом использования современных технологий, оборудования и форм обучения, направленных на развитие способностей и талантов детей.



В первый день форума прошли две пленарные сессии: «Основное и дополнительное образование для развития способностей детей» и «Общие подходы к созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе образовательных организаций, центров «Точка роста» и «IT-куб».



Практические занятия проводятся по направлениям «Школьный Кванториум», «Точка роста» и «IT-куб».



Помимо ЧГПУ, площадками для проведения форума стали также Региональный центр развития дополнительного образования и Центр образования им. А.-Х. Кадырова г. Аргуна.