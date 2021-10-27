В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммунальных платежах

Вадим Карасев

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября у россиян появится возможность сэкономить на услугах ЖКХ, если, в это время граждане решат отдохнуть на даче или отправиться в путешествие, рассказала член Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян.

Снизить общую сумму в платежке можно будет, когда совершат перерасчет. Его обычно проводит ресурсоснабжающая компания, либо управляющая организация. Среди оснований для перерасчета - отсутствие жильцов в квартире более пяти календарных дней, подтвержденное документально. При этом в жилище не должно быть индивидуальных приборов учета, а у владельца помещения обязан быть акт об отсутствии технической возможности их установки.

"Единственным случаем, когда перерасчет будет сделан без такого акта или без поверки прибора учета - отсутствие всех проживающих в квартире по причине форс-мажора. Но потребуется доказать как отсутствие всех потребителей, так и факт форс-мажора, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг № 354", - отметила эксперт в беседе с "Российской газетой".

Для получения скидки нужно подать заявление о временном отсутствии как до своего предполагаемого отъезда, так и после него, но не позже 30 дней после путешествия. Перерасчет обязаны провести в течение пяти рабочих дней.

Особо подчеркну: само по себе отсутствие в квартире в нерабочие дни и праздники, например, в новогодние каникулы, - не повод не платить за коммуналку. Можно лишь сократить сумму в платежке, попросив перерасчет у управляющей или ресурсоснабжающей организации.

Ранее Ruposters писал, что россиянам рассказали, когда можно законно не оплачивать услуги ЖКХ.