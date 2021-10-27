В нерабочие дни сдать экзамен на права можно будет только по записи

15:09 Автор: Тамила Аскерова

Источник: МВД

Подразделения ГИБДД в период нерабочих дней продолжат регистрировать автомобили и принимать экзамены на права, но только по предварительной записи через портал госуслуг. Об этом 27 октября сообщается на сайте МВД.

Уточняется, что в этот период в регионах будут приняты дополнительные меры, предполагающие минимизацию личного общения в ходе предоставления госуслуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением и при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

«Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приёму экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — сообщили в МВД.

Что такое нерабочие дни во время пандемии

Графики проведения экзаменов на водительские права в нерабочие дни могут корректироваться, отметили в ведомстве.

Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства (ТС) в электронном виде будет проходить по прежнему алгоритму. Автовладелец должен будет подать заявку по электронной почте на специально созданный адрес. Получить свидетельство о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельство по допуску ТС к перевозке опасных грузов можно будет после предварительной записи по телефону.





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При рассмотрении в ГАИ административных правонарушений и оформлении ДТП приём будет проходить в специально назначенное время в отдельных помещениях. «Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, помещения — подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа», — подчеркнули в МВД.

20 октября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни с сохранением зарплаты для сотрудников. При этом главы регионов могут объявить дополнительные нерабочие дни раньше этого срока или продлить выходные в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Парламентская газета» разбиралась, чем отличаются нерабочие дни от выходных и как они будут оплачиваться.

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