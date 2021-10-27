В новом сезоне премия IT-проектов «Цифровые вершины» объединит 11 номинаций

Стартовал новый сезон премии IT-проектов «Цифровые вершины», которая проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Список номинаций премии меняется ежегодно – в зависимости от актуальных требований цифровизации. В этом году премия будет вручаться в следующих номинациях:

– «Лучшее IT-решение для школьного обучения»;

– «Лучшее IT-решение для высшего образования»;

– «Лучшее IT-решение для дополнительного образования»;

– «Лучшее IT-решение для здравоохранения»;

– «Лучшее IT-решение для транспорта»;

– «Лучшее IT-решение для комфортной и безопасной жизни»;

– «Лучшее IT-решение для умного города»;

– «Лучшее IT-решение для малого бизнеса»;

– «Лучший государственный сервис»;

– «Лучшее IT-решение для энергетики»;

– «Опора цифровизации».



На первом этапе отбор и оценку проектов проведет экспертный совет Минцифры России совместно с экспертами профильных министерств. В финале проекты оценит жюри, состоящее из управленцев со всей страны.



Заявки на участие принимаются до 15 декабря 2021 года. Финальный этап пройдет в январе 2022 года в рамках Гайдаровского форума, где будут определены лучшие проекты в каждой из номинаций.