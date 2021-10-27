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В Правительстве предлагают обновить требования пожарной безопасности

В Правительстве предлагают обновить требования пожарной безопасности

01:12  Автор: Александра Чигринская


Законопроект: № 1164878



Из технического регламента о требованиях пожарной безопасности могут исключить устаревшие правила и неточные формулировки. Соответствующий законопроект Правительства планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 27 октября.

В пояснительно записке сказано, что проектируемый документ способен не только повысить безопасность людей, но и снизить административную нагрузку на юридических и физических лиц.

В частности, законопроект изменяет требования к составлению декларации пожарной безопасности. Так, подавать уточнённый документ в случае смены собственника объекта уже будет не нужно. А вот при проведении капремонта или изменения класса функциональной пожарной безопасности здания порядок действий остается прежними. Кроме того, владельцы объекта смогут предоставлять декларацию в электронном виде.

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Инициатива Правительства касается и требований к пожарным сигнализациям. Сейчас такой звуковой и световой сигналы о возгорании поступают на специальные стационарные или выносные устройства дежурного персонала. В социально значимых объектах всё автоматически дублируется на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Законопроект уточняет: сигналы о пожаре должны подаваться автоматически с «использованием системы передачи извещений о пожаре». 

Также в технический регламент могут добавить новые термины, скорректировать уже имеющиеся и исключить формулировки, которые уже устарели. Так, в тексте документа поясняются такие определения, как аварийный выход, пожарный отсек и эвакуация.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



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По материалам: pnp.ru

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