В России может появиться единый реестр сельскохозяйственных земель

00:57 Автор: Александра Чигринская

Законопроект: № 1232063-7

Сведения о состоянии сельхозучастков, выявленные в ходе государственного мониторинга, предлагают вносить в единый реестр. Соответствующий законопроект Правительства планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам 27 октября, сообщается на сайте комитета.

Инициатива предполагает создание единой информационной системы, куда будут направлять все актуальные данные о плодородии территорий сельхоз назначения, происходящих на них изменениях и оценке возможных последствий. Сведенья о сооружениях, построенных на таких участках, а так же их владельцах и арендаторах можно будет найти всё в том же реестре.

Если же лицо, в чьём пользовании находятся сельхозземли, решит провести почвенное, геоботаническое или другое исследование участка, полученные в лаборатории результаты также нужно будет направлять в реестр, ведением которого займётся Минсельхоз. Всю информацию планируют сделать открытой и абсолютно бесплатной.

На вовлечение земель в сельхозоборот планируется выделить около 30 млрд рублей в 2022 году

Помимо этого, сказано в пояснительной записке, появление такого единого информационного ресурса может облегчить надзор за фактической деятельностью, ведущейся на сельхоз участках, которые разрешено использовать только по назначению.

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