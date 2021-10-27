В сети обсуждают новый модный образ Аллы Пугачевой: "Девушка в тренде"

Вадим Карасев

Вчера российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в инстаграме видео с Аллой Пугачевой, в котором 72-летняя певица продемонстрировала новый модный образ. Примадонна была одета в серый костюм из широких брюк и жакета с капюшоном, белую рубашку, черный джемпер и белые кеды.

Завершили ее лук черная фуражка, солнцезащитные очки и сумка, которую она несла в руке. В таком виде певица отправилась на шопинг — вместе с Гуляевым Пугачева посетила его бутик, где, возможно, при помощи дизайнера подобрала себе новые модные наряды.





Алла Пугачева и Игорь Гуляев

Поклонники певицы от ее нового образа пришли в восторг. Звезда уже давно отказалась от любимых балахонов и стала тяготеть к молодежному стилю. Однако не всем он кажется слишком уместным. Певица, которая за последние годы сильно похудела, носит мини, шорты и демонстрирует свои стройные ноги.

Но теперь, когда Алла Борисовна выбрала элегантный и в то же время трендовый лук, она, по мнению пользователей сети, наконец нашла себя.

Самая элегантная женщина. Я не знаю как, возможно, это любовь творит чудеса... Но она чем старше, тем ярче. Стилист, видимо, поменялся. Очень хорошие наряды в последнее время. Стильно и гармонично,

— пишут в сети.





В любом случае Алла Пугачева не боится быть разной и, несмотря на возраст, продолжает экспериментировать со стилем.









Мариана Панкина