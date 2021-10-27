В «Смене» разработают проект искусственного интеллекта

В ВДЦ «Смена» проходит образовательная программа «ЮниКвант», объединившая 150 ребят из разных регионов.

«Образовательная программа «ЮниКвант» направлена на развитие межрегиональной сети детских проектов. В течение двух недель мальчишки и девчонки будут разрабатывать проекты по запросам международных и российских компаний», – уточняет пресс-служба Всероссийского детского центра.

Проектная деятельность будет осуществляться по следующим направлениям: особенности разработки компьютерных игр, использование технологии виртуальной и дополненной реальности, применение нейронных сетей и искусственного интеллекта и др. На тематических лекциях и мастер-классах от экспертов ребята познакомятся со всеми направлениями, узнают о нюансах работы и перспективах на рынке.

«Современный мир невозможно представить без интерактивных технологий. И дети начинают активно осваивать их и изучать уже в школьном возрасте. На эту программу приехали ребята, которые разбираются в виртуальной реальности лучше многих взрослых. И я очень рад, что они будут заниматься проектной деятельностью в этом направлении именно в «Смене»: у нас есть вся необходимая база для того, чтобы они смогли получить качественный результат», – прокомментировал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Второй этап программы объединит участников смены в проектные группы по выбранным направлениям. Каждая группа изучит стратегию продвижения проекта и алгоритм его разработки.