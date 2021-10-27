В США предсказали Европе убыток в $30 млрд за попытку ослабить Россию

Вадим Карасев

Попытки Евросоюза ослабить Россию на газовом рынке приведут для него к убыткам в размере около $30 млрд – такова разница между действующими и прежними ценами на энергоносители, отмечает Wall Street Journal. Все усилия Брюсселя ослабить "железную хватку" РФ обернулись эффектом бумеранга.



Американское издание подчеркивает: по итогам 2021 года энергетический кризис испытывает весь континент. При этом за два десятка лет Европа все же достигла определенных успехов в борьбе с доминированием "Газпрома": так, в Нидерландах и Великобритании открылись центры торговли газом, укрепились позиции СПГ из США и Катара.

Несмотря на критическое положение дел на рынке, функционеры ЕС называют эту ситуацию временной, вызванной стечением обстоятельств, включая восстановление мировой экономики после локдаунов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Все громче звучат и призывы к переходу на альтернативные источники энергии, хотя многие европейские политики указывают на ненадежность такого подхода и риск новых, более серьезных коллапсов.

Как сообщал Ruposters, ранее Госдеп США потребовал от России поставок газа в Европу сверх контрактных обязательств. До этого президент Владимир Путин заявил, что российская сторона и так поставляет углеводороды на максимально возможном уровне – примерно на 15% сверх законтрактованных объемов. При этом он указал, что США и ближневосточные компании перенаправили с европейского рынка в Латинскую Америку и Азию в общей сложности порядка 9 млрд кубометров газа, а общий дефицит на рынке Европы составил порядка 70 млрд кубометров. Президент подчеркнул, что не Россия виновата в европейском энергокризисе, а ошибочная политика Еврокомиссии.