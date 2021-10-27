В Технопарк универсальных педагогических компетенций АлтГПУ поступает новое оборудование

В рамках проекта «Учитель будущего поколения России» будет закупаться новое оборудование для Технопарка универсальных педагогических компетенций при Алтайском государственном педагогическом университете (АлтГПУ).

Одним из первых поступил цифровой тринокулярный микроскоп, который позволяет транслировать изображение изучаемого объекта на компьютерный монитор. Он уже тестируется специалистами.

Оборудование в первую очередь поможет студентам и преподавателям кафедры медицинских знаний и безопасности жизнедеятельности АлтГПУ. Цифровой тринокулярный микроскоп Levenhuk D740T 69658 значительно расширит их исследовательские возможности и будет особенно полезен в области анатомии и физиологии.