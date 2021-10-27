Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Технопарк универсальных педагогических компетенций АлтГПУ поступает новое оборудование

В Технопарк универсальных педагогических компетенций АлтГПУ поступает новое оборудование

В Технопарк универсальных педагогических компетенций АлтГПУ поступает новое оборудование

В рамках проекта «Учитель будущего поколения России» будет закупаться новое оборудование для Технопарка универсальных педагогических компетенций при Алтайском государственном педагогическом университете (АлтГПУ).

Одним из первых поступил цифровой тринокулярный микроскоп, который позволяет транслировать изображение изучаемого объекта на компьютерный монитор. Он уже тестируется специалистами.

Оборудование в первую очередь поможет студентам и преподавателям кафедры медицинских знаний и безопасности жизнедеятельности АлтГПУ. Цифровой тринокулярный микроскоп Levenhuk D740T 69658 значительно расширит их исследовательские возможности и будет особенно полезен в области анатомии и физиологии.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Оксана Акиньшина опубликовала редкие фотографии своих детей
Оксана Акиньшина опубликовала редкие фотографии своих детей
Эксперт: "Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации российских вакцин"
Эксперт: "Запад решил развернуть целую кампанию по дискредитации
Школьники Ивановской области смогут выбрать профессию при помощи онлайн-тестов
Школьники Ивановской области смогут выбрать профессию при помощи
В новом сезоне премия IT-проектов «Цифровые вершины» объединит 11 номинаций
В новом сезоне премия IT-проектов «Цифровые вершины» объединит 11
Учителя и воспитатели считают свою работу призванием
Учителя и воспитатели считают свою работу призванием
В Технопарке ОмГПУ оснащают модуль виртуальной и дополненной реальности
В Технопарке ОмГПУ оснащают модуль виртуальной и дополненной
В Технопарк универсальных педагогических компетенций АлтГПУ поступает новое оборудование
В Технопарк универсальных педагогических компетенций АлтГПУ поступает
Россия сделает свое "Осиное гнездо" неуязвимым
Россия сделает свое "Осиное гнездо" неуязвимым
Лунный день сегодня 27 октября 2021 года
Лунный день сегодня 27 октября 2021 года
Всероссийский открытый урок «Большая семья – Россия!» пройдет 28 октября
Всероссийский открытый урок «Большая семья – Россия!» пройдет 28
Медалисты Дельфийских игр встретились с руководством Минпросвещения России
Медалисты Дельфийских игр встретились с руководством Минпросвещения
В астраханском колледже профессиональных технологий прошли масштабные учения по безопасности
В астраханском колледже профессиональных технологий прошли масштабные

Топ на сегодня

В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и первый Кубок по рационализаторству и производительности
В Екатеринбурге стартовали чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2021 и
Семейные завтраки и прогулки: Наталья Водянова опубликовала новую серию снимков с детьми
Семейные завтраки и прогулки: Наталья Водянова опубликовала новую
Четыре мастерские открыли по нацпроекту «Образование» в Краснодарском крае
Четыре мастерские открыли по нацпроекту «Образование» в Краснодарском
Шоколадная фабрика и прогулки: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми провели выходные в Напе
Шоколадная фабрика и прогулки: Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми
Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза оказался украинским
Спасенный российскими военными экипаж панамского контейнеровоза

Еще по теме

В Алтайском педуниверситете создают технопарк универсальных педагогических компетенций
В БГПУ откроются технопарк универсальных педагогических компетенций и педагогический «Кванториум»
В Красноярском крае откроется технопарк универсальных педагогических компетенций
На базе ВГПУ в декабре 2021 года будет создан технопарк «Учитель будущего поколения России»