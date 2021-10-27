В Технопарке ОмГПУ оснащают модуль виртуальной и дополненной реальности

Технопарк Омского государственного педагогического университета поступает новое современное оборудование. Сейчас идет оснащение модуля «IT и разработка виртуальной и дополненной реальности». Об этом сообщается на сайте ОмГПУ.

Модуль будет укомплектован шлемом виртуальной реальности, очками дополненной реальности, системой трекинга, различными камерами и соответствующими мощными персональными компьютерами. В лабораторию уже поступила часть техники: наушники, веб-камеры, штативы, виртуальные бинокли, камеры 360 градусов и другое оборудование.

Благодаря этому модулю школьники, студенты и педагоги смогут получить навыки в работе с виртуальной и дополнительной реальностью. На базе технопарка можно будет обучаться педагогическому проектированию, реализовывать проекты и проводить исследовательские работы.

Напомним, что ранее Омский государственный педагогический университет получил 155 млн рублей в рамках реализации программы Министерства просвещения «Учитель будущего поколения России», которая предполагает модернизацию инфраструктуры педагогических вузов, усовершенствование научно-методической базы и программ подготовки, повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование педагогов.