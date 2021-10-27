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Всероссийский открытый урок «Большая семья – Россия!» пройдет 28 октября

Всероссийский открытый урок «Большая семья – Россия!» пройдет 28 октября

28 октября в 12:00 по московскому времени состоится Всероссийский открытый урок «Большая семья – Россия!», посвящённый Дню народного единства. Проект инициирован Минпросвещения России. Трансляцию проведут из усадьбы Морозовых в Москве.

В Открытом уроке примут участие Юлия Купина, кандидат исторических наук, эксперт ЮНЕСКО и директор Российского этнографического музея, и Анна Полежаева, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей России.

Вместе с гостями Открытого урока ведущие Иван Чуйков и София Хоменко окунутся в историю самого праздника, познакомят юных зрителей с традициями, культурой и национальной кухней разных народов России.

Кроме того, участники эфира расскажут о Большом этнографическом диктанте, который в этом году можно будет написать с 3 по 7 ноября.

Открытый урок традиционно будет доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Дата и время: 28 октября, 12:00 по московскому времени.

Формат и место проведения: онлайн-трансляция в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте».

# Общество
По материалам: edu.ru

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