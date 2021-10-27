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Wildberries начал тестирование беспилотников для доставки заказов

Wildberries начал тестирование беспилотников для доставки заказов

Маркетплейс Wildberries начал тестирование беспилотного летающего транспорта. Его планируют применять для доставки заказов, сообщили в компании.

"Wildberries изучает использование дронов — беспилотных летательных аппаратов — для доставки товаров. Испытания начались в октябре в Московской области, продолжатся в Татарстане совместно с "Иннополисом", — говорится в сообщении.

Приоритетным направлением для использования беспилотников может стать отправка товаров в труднодоступные регионы России. Аппараты работают как на бензиновом двигателе, так и с помощью перезаряжаемого аккумулятора в зависимости от модели. Дальность полета достигает 300 км, а максимальная полезная нагрузка составляет около 200 кг.

По словам представителей Wildberries, одно из важных преимуществ дронов, работающих от аккумуляторов, — экологичность. Они позволяют сократить углеродный след в отличие от транспорта, работающего на традиционном топливе. Также при доставке беспилотными аппаратами уменьшается объем упаковки, используемой при транспортировке товара на большие расстояния.

Ранее Ruposters писал, что крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи безрецептурных медпрепаратов.

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По материалам: uposters.ru

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