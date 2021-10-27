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Жилье элитного класса от компании-застройщика Vesper

В Москве и других крупных городах РФ работает успешная инвестиционная структура Vesper. Она занимается возведением клубного жилья элитного класса. Будущим новоселам предлагаются оригинальные архитектурные решения. Квадратные метры отличаются неповторимым дизайном и применением инновационных строительных технологий.

В процессе выполнения монтажных и отделочных работ используются только высококачественные материалы с повышенными показателями экологичности.

Преимущества квартир от компании Vesper

В своих проектах застройщик Vesper сумел воплотить мировой опыт, приобретенный ведущими фирмами. Он адаптирован к российскому климату и особенностям отечественной действительности. В процессе возведения зданий учитывается историко-архитектурная самобытность жилых кварталов. Строительная компания занимается созданием клубных домов, предназначенных для элитной части общества.


Приобретенные квартиры имеют много неоспоримых преимуществ:

  • достаточное количество жилой площади;
  • наличие высоких потолков;
  • возможность пользоваться современными коммунальными и защитными системами;
  • оригинальность планировок;
  • оснащенность балконами, лоджиями, просторными кухнями и прихожими, санузлами.

Покупка жилья в ЖК «Brodsky»

В столичном районе Хамовники располагается ЖК «Brodsky», созданный компанией Vesper. Здание с элитными квартирами возведены на огражденной территории в набережной зоне. Одно из их преимуществ – наличие собственного ландшафтного парка. В фасаде здания просматриваются многоуровневые арки римского Колизея, венецианских палаццо и современных архитектурных объектов.

Элегантные интерьеры квартир сочетают в себе красоту натурального камня, древесины ценных пород, стекла, хромированной стали. Из больших панорамных окон открываются неповторимые городские пейзажи. В жилом комплексе продумана каждая деталь. Это увеличивает уровень комфортности и безопасности владельцев квартир. Здание построено в районе с развитой инфраструктурой. Жильцам предоставляется возможность пользоваться услугами школ, детских садов, ресторанов, кафе, аптек, банковских отделений. В доме оборудовано 67 квартир, для отделки которых использовались только высококачественные современные материалы.

ЖК «Булгаков» – лучший выбор для покупки жилья в Москве

Жилищные проблемы успешно решаются при покупке квартиры в ЖК «Булгаков». Здание оснащается двухуровневым паркингом для личного транспорта. На территории ЖК есть комфортные зоны отдыха для владельцев квадратных метров и личная библиотека. Клубный дом «Булгаков» предназначается для людей, которые привыкли к комфорту и спокойствию. В нем сочетаются классические и современные архитектурные стили. Здание располагается в непосредственной близости от станции метро Тверская, Маяковская и Пушкинская.

Клубный дом представляет собой восьмиэтажный строительный объект. На последнем этаже оборудована роскошная смотровая площадка, позволяющая видеть панораму центральной части Москвы. Будущим новоселам предлагается 12 квартир со свободной планировкой. Они получают возможность для воплощения любых творческих фантазий. Площадь жилья составляет 160-350 кв. м., а высота потолков – 3,4 м. Первые 2 этажа занимает роскошная двухэтажная квартира с выходом в уютный внутренний дворик.

В жилом доме установлены профессиональные инженерные системы. Здание оснащено круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Это гарантирует безопасность жильцов и сохранность их личного имущества. Клубный дом «Булгаков» сочетает в себе атмосферу уютности, тепла, спокойствия и красоты.

# Недвижимость

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Жилье элитного класса от компании-застройщика Vesper
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