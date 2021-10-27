Знаки Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2021 года

Вадим Карасев

Ноябрь обещает быть довольно благоприятным месяцем. Это значит, что всем нам, вполне возможно, удастся решить проблемы и приблизиться к достижению заветных целей. Тем не менее астрологи выделяют несколько Знаков, которым будет везти чуточку больше, чем другим.

В ноябре 2021 года планеты будут спокойными. Ни одна из планет не начнет ретроградного движения, а те, которые недавно избавились от него, начнут работать нам на пользу в полною силу. В данной статье перечислены Знаки Зодиака, которым это на руку больше, чем остальным.

Овен

Овны в ноябре будут крайне удачливыми в финансовых делах и работе. Большинство неурядиц, которые имели место в октябре, очень быстро исчезнут. Начинается время, когда Овнам будет гораздо проще обычного принимать важные решения. Также особый успех ждет тех, кто занимает высокие должности и имеет в подчинении много людей. Таким Овнам удастся укрепить свой авторитет в коллективе.

Телец

Тельцов будет всюду преследовать удача, поэтому в любых сложных ситуациях эти люди смогут сохранить лицо. Также их ждут внеплановые сюрпризы самого разного калибра — кого-то в финансовой сфере, а кого-то в любовной. Будут и счастливчики, которым повезет сразу во всех направлениях. Чтобы увеличить вероятность такого исхода, Тельцам необходимо обращаться за помощью к интуиции.

Близнецы

Близнецы — один из пяти Знаков, которым жить в ноябре будет легко и комфортно. Многие проблемы решатся сами собой. Тем, кто ищет тишины и покоя, Вселенная его обязательно подарит. Остальным планеты и звезды также будут помогать. Вокруг представителей данного Знака будет аккумулироваться позитивная энергия, которой хватит с головой не только самим Близнецам, но и их друзьям, близким, родственникам и второй половинке.

Дева

Дев ожидает творческий прорыв. Большой успех придет к тем Девам, которые мыслят нестандартно. Людям этого Знака астрологи советуют помнить о том, что судьба — не дело случая, а результат выбора. Если Девы не будут ждать у моря погоды, а начнут действовать и менять свою жизнь, их настигнет удача и успех в абсолютно любых начинаниях.

Рыбы

Есть фраза «один день целый год кормит». Так вот, ноябрь — это месяц, который будет «кормить» следующие несколько лет представителей этого Знака. В жизни Рыб произойдет нечто очень важное. Это может быть не одно событие, а целая их череда. Астрологи советуют использовать каждый удобный случай и каждую представившуюся возможность для того, чтобы добиться поставленных целей. В ноябре Рыбы могут смело планировать дела на долгие месяцы вперед. Главное, чтобы эти планы были синхронизированы с их жизненными целями и задачами.