35 тысяч школьников и студентов используют возможности профориентации в рамках проектов Ворлдскиллс Россия

В рамках деловой программы VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021 прошла сессия «Юниорское движение и другие проекты профессионального самоопределения», в рамках которой эксперты обсудили формирование образовательных траекторий молодых людей, перспективы знакомства с разнообразием специальностей еще в раннем возрасте, а также возможности получения первых профессиональных навыков.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Татевик Карабекян подчеркнула, что Минпросвещения России ведет масштабную работу по формированию концепции профессионального самоопределения школьников. Она уточнила, что проект реализуется совместно с регионами, к нему привлекаются представители вузов, предприятий, колледжей – все те, кто занимается профориентацией.

«Сегодня в связи с технологическими изменениями в экономике перед нами стоит главный вопрос: на что необходимо ориентировать ребенка – на получение конкретной специальности или же на развитие широкого спектра навыков в различных областях? Поэтому мы говорим о важности профессионального самоопределения личности, систематизации этой деятельности в рамках профориентации, создании единого нормативно-правового поля, развитии межведомственных коммуникаций. Юниорское движение Ворлдскиллс Россия позволяет молодежи не просто попробовать свои силы в различных специальностях, но и развивать практические навыки», – заявила Татевик Карабекян.

Она информировала также о проектах Минпросвещения России: «Билет в будущее», «Шоу профессий», «Абилимпикс», ArtMasters, а также обратила внимание на важность юниорского движения Ворлдскиллс как флагманского проекта, позволяющего не только знакомиться с различными специальностями, но и развивать практические навыки.

Руководитель Управления по организации юниорских соревнований Агентства Анна Узалукова отметила, что сегодня юниорское движение объединяет порядка 35 тысяч участников из 80 регионов России.

В рамках взаимодействия с партнерами движения выстраивается работа по нескольким основным направлениям: чемпионаты по стандартам WorldSkills, реализация тематических смен «Профильные техноотряды» на базе всероссийских детских центров и «Юниоры Ворлдскиллс Россия» на базе образовательных организаций, участие в реализации проекта «Шоу профессий», а также внедрение в образовательные организации обучающих программ по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

«Мы стараемся предоставить юниорам все возможности для развития. Так, у участников проекта «Профильные техноотряды» есть уникальная возможность не просто получить новые навыки, а затем и скиллс-паспорт, подтверждающий владение рядом компетенций, но и вживую пообщаться с экспертами Ворлдскиллс Россия и потенциальными работодателями. Мы учитываем достижения юниоров, стараемся их мотивировать: активные участники движения претендуют на получение знака отличия «Юниор», также победители заносятся в реестр одаренных детей фонда «Талант и успех», тем самым предоставляется возможность участия в мероприятиях образовательного центра «Сириус»», – прокомментировала Анна Узалукова.

Директор Департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Агентства развития профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия Евгения Кожевникова подчеркнула важность формирования знаний о современном профессиональном рынке у молодых людей.

«Надо дать им в рамках процесса профессионального самоопределения инструменты для осознанного выбора своей профессиональной траектории», – резюмировала она.

