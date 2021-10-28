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90% родителей столичных школьников поддерживают экспресс-тестирование на коронавирус

90% родителей столичных школьников поддерживают экспресс-тестирование на коронавирус

Более 90% родителей поддерживают введение в школах экспресс-тестирования детей на коронавирус. Такие данные опроса озвучил на заседании в Мосгордуме руководитель городского Департамента образования и науки Александр Молотков.

Он заверил, что используемые тесты безопасны и что их проводят, чтобы обеспечить сохранность здоровья граждан в сложной эпидемиологической обстановке.

Экспресс-тестирование детей в порядке эксперимента запустили в десяти школах с 14 октября. В пресс-службе мэрии предупредили, что согласия родителей на экспресс-тестирование не требуется, поскольку это не медицинская процедура. Для семей оно бесплатно.

Проверять школьников будут раз в две недели. При положительном результате теста будет проведено ПЦР-исследование. 

В мэрии считают, что тестирование может помочь быстро выявлять случаи заражения, что позволит избежать перевода школ на дистанционное обучение.

Каждый класс будет проходить тестирование отдельно. 

Тем, кто не захочет проходить экспресс-тестирование в школе, обещали разрешить принести результат отрицательного ПЦР из поликлиники или частной клиники.

# Общество
По материалам: edu.ru

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