Анджелина Джоли с детьми посетила афтепати премьеры фильма "Вечные" в Лондоне

Вадим Карасев

Лондонская премьера фильма "Вечные" оказалась очень громкой. Звездной была не только красная дорожка, но и афтепати, где появился весь основной актерский состав. Посетила вечеринку и 46-летняя Анджелина Джоли, которая подобные мероприятия обычно не жалует. Однако сейчас она путешествует с детьми, так что, вероятно, инициатива исходила от них.

Для очередного выхода в свет актриса выбрала новый наряд. Анджелина была одета в длинное зеленое летящее платье и бежевые лодочки.





Анджелина Джоли с дочерью Шайло и сыном Мэддоксом





Переоделась и 15-летняя Шайло, которая в последние дни находится в центре внимания из-за смены образа. Мамино платье она сменила на черные шорты и топ, кеды и куртку с рисунками в панковском стиле.

На красной дорожке Шайло позировала в платье Dior, которое позаимствовала у матери. Правда, для девушки платье перешили — его укоротили и убрали декольте.

В обычной жизни Шайло по-прежнему предпочитает одежду в стиле casual.





В сети отмечают, что Шайло унаследовала лучшее от своих родителей (она биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта) и могла бы стать моделью. А вот актрису в последнее время все больше критикуют за выбор нарядов и внешний вид.

Ее руки как у скелета. Выглядит как второпях собранная рождественская елка без мишуры и игрушек. Почему Анджелина такая худая? Она больна или мало ест, чтобы оставаться такой худой? Раньше у нее был нормальный вес,

— пишут в сети.

Недавно актрису раскритиковали за наращенные волосы, с которыми она пришла на премьеру в Риме.









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