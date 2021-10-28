Астрономия может сыграть важную роль в повышении научной грамотности школьников

Преподавание астрономии в современной школе должно способствовать популяризации естественно-научных дисциплин в стране, развитию интереса к наукам об окружающем мире, повышению научной грамотности населения, а также знакомству с бурно развивающейся космической деятельностью человека, считает Анатолий Засов, профессор астрономического отделения физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, автор действующего учебника по астрономии. Об этом он заявил в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».



По словам Анатолия Засова, астрономия может быть интересным и увлекательным предметом, но она должна по-разному преподноситься детям в зависимости от их возраста и общего уровня подготовки в той или иной школе, поскольку позволяет варьировать описательную и теоретическую составляющие.

Так, ее можно преподавать как серьезную фундаментальную физико-математическую науку в старших классах, но, как подчеркнул эксперт, важно, чтобы ребята получали базовые знания об астрономии, окружающем мире уже в 5–7-х классах, когда у них наблюдается к этому наибольший интерес. При этом главное – увлечь учеников наукой, объяснить им важность астрономии и ее роль в современном мире, как и в развитии цивилизации.



«Космос непрерывно напоминает о себе. Задача школы – сделать так, чтобы ученикам хотелось понять, что он собой представляет, какими методами его изучают, и чтобы они осознали связь нашей хрупкой жизни на Земле с космическими процессами», – считает эксперт.



Анатолий Засов отметил, что важно уделить особое внимание подготовке учителей астрономии, которые могли бы преподавать этот предмет на должном уровне и недостаток которых очевиден. В частности, нужно развивать как очные, так и онлайн-курсы для желающих повысить свою профессиональную квалификацию. Эксперт указал на проблему отсутствия курса общей астрономии и учебников по этому курсу для педагогических вузов, а также на тесную связь астрономии с физикой и необходимость подготовки педагогов по двойному профилю – «Физика и астрономия».



«Думаю, что астрономы-профессионалы, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, не откажутся помочь. В каждом городе, где есть астрономические учреждения, ведется работа с учителями. Всегда есть возможность получить консультацию по научным и методическим вопросам», – подытожил он.