Автоэксперт оценил идею лишать прав за три грубых нарушения ПДД

17:06 Автор: Иван Рощепий

Предложение Минюста лишать россиян водительских прав за систематическое грубое нарушение ПДД, по сути, является возращением к балльной системе, которая когда-то действовала в СССР и служила жёстким инструментом давления на водителей. Такое мнение телеканалу «360» высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Накануне ТАСС со ссылкой на Минюст сообщил, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение Правил дорожного движения. Его срок составит от года до полутора лет. Решение принято «в целях повышения уровня безопасности на дорогах».

«К глубокому сожалению, такие нормы будут продвигать определённую коррупцию, потому что если сотрудник ГИБДД будет видеть, что он может выписать штраф за пересечение сплошной или за проезд на красный и таким образом лишить человека права управления автомобилем, то здесь возникает очень жёсткая коррупционная перспектива», — предупредил Шапарин.

В Москве начали по камерам отслеживать проезжающие между полос машины

При этом специалист считает, что нововведение вряд ли поможет увеличить безопасность на дорогах, потому что такие жёсткие нормы должны идти в связке с абсолютной неотвратимостью наказания.

Ранее стало известно, что в Москве начали тестировать камеры, фиксирующие практически все виды нарушений: от заездов за стоп-линии до проездов по выделенным полосам, неправильных разворотов, перестроений и стоянки под запрещающими знаками. Об этом пишет «Царьград».

Вместе с тем с 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому жалобы на зафиксированные камерами штрафы можно будет подать через единый портал госуслуг, а также через сайт суда.

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