Денежный лунный календарь на ноябрь 2021 года

Вадим Карасев

Денежная удача — неотъемлемое условие счастья для любого человека. Когда денег нет или их мало, нам становится сложнее преодолевать трудности жизни. Чтобы этого не происходило, следуйте советам денежного лунного календаря на ноябрь.

Даже если вы являетесь человеком, которому легко достаются деньги, советы экспертов на последующие тридцать дней будут весьма полезными. Старайтесь следовать рекомендациям астрологов, чтобы не потерять удачу.

1 ноября: начнется последний месяц осени с убывания Луны в Знаке Девы. Это отличное сочетание. Удачно, что первый день по совместительству будет еще и понедельником. 1 число можно считать одним из лучших дней для финансовой и рабочей активности.

2, 3 ноября: стареющая Луна в Весах — это хорошее время для смены обстановки. 2 и 3 числа астрологи советуют не производить крупных трат и не рисковать своим здоровьем ради лишней копейки. Нужно заниматься привычными делами и не перенапрягаться.

4, 5 ноября: это время правления Скорпиона. 4 число — последний день убывания ночного светила. Это благоприятное время для романтических покупок и приобретения подарков для близких. 5 число — благоприятное Новолуние, в которое можно ждать появления нестандартных идей.

6, 7 ноября: еще два очень благоприятных дня, но с тем отличием, что Луна теперь будет расти в Знаке Стрельца. Это очень благоприятные дни для торговли. Самыми успешными в эти два дня станут представители таких профессий, как продавец, менеджер по продажам.

8, 9 ноября: на растущей Луне в Козероге самыми успешными людьми становятся те, кто не отвлекается на мелочи и полностью отдает себя рабочему процессу. Также в эти два дня лучше не добиваться поставленных целей обманом и хитростью.

10, 11 ноября: очень благоприятными днями ноября можно считать 10 и 11 число, так как растущая Луна под воздействием Водолея — это почти всегда хорошо. В эти дни можно смело отправляться в дальние поездки. Большие доходы ждут таксистов, дальнобойщиков, водителей автобусов.

12, 13, 14 ноября: пока Луна активна в Рыбах, астрологи настоятельно не рекомендуют совершать дорогостоящие покупки, оформлять кредиты, давать или брать деньги в долг.

15, 16 ноября: рост Луны в Рыбах — это идеальное время для заработка, но не для трат. От шопинга лучше отказаться, так как можно не остановиться вовремя. Эти дни идеальны для тех, кто работает физически.

17, 18, 19 ноября: 17 и 18 число — два неблагоприятных дня для финансовой активности, так как рост Луны не сочетается со стихией Земли, представленной Тельцом. 19 ноября — Полнолуние в том же Знаке. Этот день хорош для ремонта, переезда.

20, 21 ноября: убывающая Луна в Близнецах — это не лучшее сочетание для активности в бизнесе и финансовой сфере, но ввиду того, что Луна все еще будет полна сил, можно будет посвятить этот день переговорам, собеседованиям.

22, 23, 24 ноября: убывание сильной Луны в Раке — это время финансовой активности. Можно смело менять валюту, совершать покупки. Не бойтесь в эти три дня относиться к работе проще — как к игре. Наслаждайтесь процессом.

25, 26 ноября: стареющая Луна во Льве — это время сильного энергетического диссонанса, который негативно отразится на умении людей зарабатывать тратить средства.

27, 28 ноября: переход Луны в Деву подарит нам новые творческие возможности. Большой успех будет ждать художников, писателей, музыкантов.

29, 30 ноября: убывающую Луну в Весах лучше посвятить смене обстановки. В эти два дня полезно отправляться в поездки и путешествия, посещать интересные места и тратить деньги на развлечения.