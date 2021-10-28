Депутаты Госдумы Артем Кирьянов и Елена Цунаева поддержали перезапуск акции #МыВместе

Вадим Карасев

Депутаты Госдумы Артем Кирьянов и Елена Цунаева поддержали перезапуск всероссийской волонтерской акции #МыВместе, в рамках которой добровольцы оказывают помощь гражданам на фоне ситуации с распространением коронавируса.

"Верю, что каждый из нас примет участие в волонтерской деятельности, в работе с так называемыми группами риска — то есть людьми, для которых коронавирус наиболее опасен, протекает тяжело. Конечно, необходимо поддержать врачей, весь медперсонал, который спасает жизни людей", — написал Кирьянов, который является депутатом и заместителем председателя Комитета Госдумы по экономической политике, в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что в его родной Новгородской области "ситуация напряженная, многие заболели в последнее время".

"Прошу, призываю всех сделать прививку, только вакцинировавшись, мы преодолеем массовую фазу болезни, сохраним жизни наших старших, сможем вернуться к нормальной жизни!" — добавил он.

Депутат напомнил, что акция стартовала в марте 2020 года, в период первой волны коронавируса и "благодаря волонтерской работе адресную помощь получили более 6,5 млн человек".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Елена Цунаева написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что вчера был ее первый рабочий день в статусе депутата Госдумы, однако так вышло, что ситуация с коронавирусом "не позволила приступить к обязанностям сразу".

"Сейчас я здорова, но вокруг много болеющих людей. Им нужна помощь! (...) В пандемийном 2020-м для многих россиян призыв #МыВместе стал руководством к действию! Члены волонтерских организаций, поисковики, студенты, все неравнодушные граждане помогали медикам, которые находились на передовой борьбы с коронавирусом, — обеспечивали их средствами индивидуальной защиты, возили на работу, доставляли горячие обеды, развозили продукты и лекарства пожилым людям и семьям с детьми, выгуливали домашних животных, рубили дрова, выносили мусор — в общем, помогали в любых вопросах. Сейчас это снова актуально", — указала она.

Депутат подчеркнула, что она и ее коллеги поддержат акцию.

"Но по-прежнему уверена, что главная наша помощь медикам и наше главное оружие в борьбе с пандемией — это вакцинация!" — подчеркнула Цунаева.

