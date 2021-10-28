Для педагогов Камчатского края проходят курсы по организационно-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ

Курсы повышения квалификации педработников региона по теме «Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ по программам основного общего образования» организованы на базе Камчатского института развития образования, сообщает краевое Минобразования.

Формат обучения – очный. Занятие проводит доцент кафедры логопедии Института специального образования и психологии Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук Ирина Соловьева.

Обучение направлено на повышение профессиональных компетенций слушателей, необходимых для разработки и реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования, а также внеурочной деятельности и коррекционной работы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Участники курсов обсудят проблемы организации образовательного процесса, условия обеспечения доступности начального и основного общего образования обучающихся с ОВЗ, а также методики преподавания предметов в условиях инклюзии, инструменты оценки учебных достижений обучающихся, принципы оценки эффективности обучения в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, систему индивидуальных образовательных маршрутов учащихся и многое другое.