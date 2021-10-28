Для школьников Забайкальского края организован онлайн-проект «АРТмосфера»

Краевой онлайн-проект «Забайкальские каникулы» проводится для школьников региона с 11 до 17 лет в формате творческих интенсивов. Об этом сообщает Министерство образования и науки Забайкальского края.

Во время онлайн-смены «АРТмосфера» ученики смогут пройти мастер-классы по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству, стать участниками флешмоба «Мотор поколения» Российского движения школьников, разобраться в теории вокала.

Краевой онлайн-проект «Забайкальские каникулы» реализуется с 2020 года. За это время прошли пять онлайн-смен и более десяти онлайн-интенсивов. Их участниками стали 7,5 тысячи школьников образовательных учреждений Забайкальского края.