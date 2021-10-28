Екатерина Варнава, Софья Таюрская, Илья Прусикин и даже Укупник: звезды снялись в новом клипе Cream Soda

Вадим Карасев

Сегодня группа Cream Soda представила клип на новую песню "Подожгу", которую выпустила еще в начале месяца. За съемку музыкального видео по традиции отвечала команда "Чикен Карри" во главе с Александром Гудковым. Помимо него самого в клипе снялось большое количество звезд: от Екатерины Варнавы, Александры Бортич, Ильи Прусикина и его возлюбленной Софьи Таюрской, Ян Гэ и Никиты Кукушкина до звезды 1980-х Аркадия Укупника и известных в соцсетях людей-мемов Евгения Понасенкова и Гогена Солнцева (того самого, что прославился своим экспрессивным восклицанием "Адвокат!").





Клип снят в стиле старого итальянского триллера. По сюжету видео все персонажи оказываются в баре советской гостиницы. На протяжении почти четырех минут зрителям крупно показывают лица персонажей, причем все они выражают ужас и даже некоторое отвращение. В конце клипа в кадре появляется известный двойник Владимира Путина из Comedy Club Дмитрий Грачев и в характерной для президента манере потирает нос.





Екатерина Варнава и Ян Гэ





Александр Гудков





Илья Прусикин





Софья Таюрская

Дальше наконец раскрывается главная "интрига": оказывается, что тремя минутами ранее кто-то из посетителей гостиницы не сдержался и испортил воздух в замкнутом помещении. После этого становится понятно, что всю первую часть клипа персонажи мысленно искали "виноватого".

Сами солисты Cream Soda и Александр Гудков определили жанр нового клипа как эротический детектив с "неоправданной сексуальной энергией, которая никуда не приводит". За эротическую составляющую в ролике, кстати, в основном отвечает Никита Кукушкин, ведь он снялся в образе девушки.





Никита Кукушкин





Аркадий Укупник





Александра Бортич





Гоген Солнцев





Евгений Понасенков





Алла Михеева





Дмитрий Грачев

Кстати, за несколько дней до выхода клипа группа Cream Soda анонсировала его появление неоднозначным видео. В инстаграме группы появился ролик, на котором солистка коллектива Анна Романовская страстно целуется с Александрой Бортич. Эти кадры в итоге в сам клип не вошли, однако явно заставили многих пользователей сегодня досмотреть видео до самого конца.

Яна Марковская