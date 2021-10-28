Екатерина Варнава, Софья Таюрская, Илья Прусикин и даже Укупник: звезды снялись в новом клипе Cream Soda
Сегодня группа Cream Soda представила клип на новую песню "Подожгу", которую выпустила еще в начале месяца. За съемку музыкального видео по традиции отвечала команда "Чикен Карри" во главе с Александром Гудковым. Помимо него самого в клипе снялось большое количество звезд: от Екатерины Варнавы, Александры Бортич, Ильи Прусикина и его возлюбленной Софьи Таюрской, Ян Гэ и Никиты Кукушкина до звезды 1980-х Аркадия Укупника и известных в соцсетях людей-мемов Евгения Понасенкова и Гогена Солнцева (того самого, что прославился своим экспрессивным восклицанием "Адвокат!").
Клип снят в стиле старого итальянского триллера. По сюжету видео все персонажи оказываются в баре советской гостиницы. На протяжении почти четырех минут зрителям крупно показывают лица персонажей, причем все они выражают ужас и даже некоторое отвращение. В конце клипа в кадре появляется известный двойник Владимира Путина из Comedy Club Дмитрий Грачев и в характерной для президента манере потирает нос.
Дальше наконец раскрывается главная "интрига": оказывается, что тремя минутами ранее кто-то из посетителей гостиницы не сдержался и испортил воздух в замкнутом помещении. После этого становится понятно, что всю первую часть клипа персонажи мысленно искали "виноватого".
Сами солисты Cream Soda и Александр Гудков определили жанр нового клипа как эротический детектив с "неоправданной сексуальной энергией, которая никуда не приводит". За эротическую составляющую в ролике, кстати, в основном отвечает Никита Кукушкин, ведь он снялся в образе девушки.
Кстати, за несколько дней до выхода клипа группа Cream Soda анонсировала его появление неоднозначным видео. В инстаграме группы появился ролик, на котором солистка коллектива Анна Романовская страстно целуется с Александрой Бортич. Эти кадры в итоге в сам клип не вошли, однако явно заставили многих пользователей сегодня досмотреть видео до самого конца.