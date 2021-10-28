Финансовый гороскоп на ноябрь 2021 года

Вадим Карасев

С финансовым гороскопом проще не только планировать денежные дела, но и управлять другими направлениями, ведь от денежного благосостояния подчас зависят наши возможности в иных сферах.

В ноябре у многих Знаков Зодиака появится шанс для продвижения вперед. Чтобы увереннее себя чувствовать в конце осени и столь же уверенно идти к благополучному завершению 2021 года, постарайтесь воспользоваться техниками, которые избавят вас от негативных мыслей. Этот якорь нам сейчас ни к чему.

Овен

Привлечение денег — это не только бесконечный труд, но еще и правильный настрой. Овнам сейчас необходимо воспользоваться психологическими практиками по привлечению денег. Они должны сыграть положительную роль в привлечении дохода. Людям данного Знака важно как можно тщательнее планировать свои расходы. Стоит сразу настроиться на то, что ожидания не всегда будут соответствовать реальности, но ничего страшного в этом нет. Переход Венеры в Знак Козерога 8 ноября поможет Овнам обрести силы и энергию для работы и решения финансовых проблем на месяц вперед.

Телец

Самое опасное время для денежных трат — 19 ноября, затмение. Оно может повлечь за собой незапланированные и крупные траты. Также вторая половина месяца может быть наполнена тревогой. Если Тельцам удастся ее победить при помощи специальной медитации, то эти люди смогут существенно повысить свои доходы, продуктивность в работе и бизнесе. Чтобы осень завершилась максимально удачно в финансовом плане, Тельцам астрологи советуют разобраться с текущими проблемами. Если остались нерешенные вопросы, которые тянутся из прошлого, их нужно решить поскорее.

Близнецы

В ноября необходимо по возможности гасить кредиты и отдавать долги, если таковые имеются. Жизнь по средствам в начале месяца поможет Близнецам совершить продуктивный и стремительный финансовый рывок в его середине и конце. В целом ноябрь можно назвать очень удачным временем для делового общения и смены работы. Звезды и планеты на стороне Близнецов, поэтому им можно пользоваться белыми заговорами на деньги. Вселенная услышит их просьбы. Любые операции с финансами будут успешными, но лучше не действовать спонтанно.

Рак

Людям этого Знака нужно следить за акциями, скидками и распродажами, а также проверять в интернете отзывы о вещах, которые хочется купить. А ноябре лучше не давать громких обещаний коллегам, клиентам и начальству. Также астрологи советуют ставить перед собой только посильные и решаемые задачи. Не нужно останавливаться на достигнутом. Цели многих Раков в ноябре начнут воплощаться в жизнь, если те при виде проблем не начнут пятиться назад. Стать уверенными, спокойными и бесстрашными Ракам помогут дыхательные техники.

Лев

В двадцатых числах ноября не стоит поддаваться соблазнам. В это время Львам нужно будет временно прекратить тратить деньги направо и налево. Если захочется стать максимально продуктивными и начать привлекать больше денег, придется пробудить Манипуру — чакру богатства. Львов в финансовой и деловой сфере может сбить с пути неприятная случайность. Именно поэтому им необходимо руководствоваться не сердцем, а рассудком, особенно в тех делах, где на кону стоят большие суммы денег или репутация. Таланты Львов помогут им привлечь финансовый поток.

Дева

Девам не стоит бояться перемен. Финансовая удача скрыта где-то за горизонтом событий, поэтому астрологи советуют открывать перед собой как можно дверей. Нужно пробовать что-то новое и верить в успех. Семь особых признаков укажут на грядущие перемены, намекнув на то, что Девы делают все правильно. К счастью, звезды и планеты пойдут этим людям навстречу. Они помогут Девам благополучно выйти из сложного финансового положения и укрепить свои позиции в бизнесе или на работе. Ноябрь 2021 года будет динамичным и насыщенным.

Весы

Весам пришло время проанализировать свое поведение и сознание. Возможно, что есть какие-то неправильные мысли или страхи, которые тормозят финансовый успех. Также астрологи обращают внимание на ошибки в уборке, из-за которых деньги уходят из дома. В ноябре нужно держать дом и рабочее место в чистоте, но делать это правильно. Также астрологи советуют в ноябре своевременно отдыхать. Многие Весы могут напрочь забыть об отдыхе, требуя от себя невозможного в попытке реализовать свои финансовые и рабочие амбиции. Не стоит ставить в приоритет деньги, жертвуя здоровьем.

Скорпион

Отрицательные эмоции могут негативно влиять на финансовое положение Скорпионов. Они запустят программу бедности в сознании, что отрицательно скажется на заработках. Скорпионам необходимо пересмотреть свои отношения к деньгам, особенно если те не задерживаются надолго в их карманах. Пристальное внимание стоит уделить расходам. Пришло время избавиться от тех трат, которые тянут этих людей в финансовую яму. Для максимальной продуктивности и стабильности астрологи советуют Скорпионам следовать законам равновесия Вселенной.

Стрелец

Денежные дела захватят Стрельцов. Этим людям эксперты советуют избавляться от всего, что мешает разбогатеть, — например, от вредных привычек или от внеплановых расходов, без которых можно обойтись. Генеральная уборка дома наведет порядок в голове и в бюджете этих людей. Финансовый гороскоп для представителей данного Знака не самый радужный, поэтому этим людям важно пользоваться талисманами, защищающими от неприятностей. Астрологи рекомендуют не давать и не брать деньги в долг, а также не распылять свое время попусту.

Козерог

Козерогам в ноябре будут мешать добиваться успеха несколько неприятных качеств. Настало время избавиться от них, чтобы деньги начали течь к ним рекой. Астрологи советуют работать над собой и не перекладывать ответственность на других людей или судьбу. Неожиданные доходы могут появиться на горизонте в конце месяца. Это может быть внезапная прибыль, очень крупный заказ, прибавка или премия за усердный труд. Финансовые средства Козерогам рекомендуется вкладывать в профессиональный рост. Можно также покупать что-то для дома.

Водолей

Существует четыре закона процветания, которым Водолеи должны следовать неотступно. В ноябре звезды и планеты могут спутать им карты, особенно в период затмения 19 числа и в течение нескольких дней после него. В ноябре могут также возникнуть новые статьи расходов. После перехода Меркурия в Знак Стрельца 24 ноября начнется период финансового спокойствия, удачи. Если какие-то неожиданности потребуют от Водолеев крупных трат, в итоге это пойдет им на руку. Не повредит заранее отложить небольшую сумму на новогодние подарки.

Рыбы

Звезды и планеты на стороне Рыб. Это будет очень благоприятный месяц для работы, покупок. Привлечь деньги можно силой мысли. Важно думать о победе и концентрировать внимание на каждой задаче. Рыбам пригодится смелость в работе и бизнесе. Что касается шопинга, то в ноябре можно побаловать себя и своих близких внеплановыми подарками. Часть бюджета стоит потратить на романтические свидания, смену обстановки. Также полезно тратить деньги на починку старых вещей, путешествия и развлечения.