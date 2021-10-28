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Гинеколог из Малайзии изобрел первый в мире унисекс-презерватив

Гинеколог из Малайзии изобрел первый в мире унисекс-презерватив

Малазийский гинеколог придумал уникальный презерватив, который смогут использовать как мужчины, так и женщины, сообщает Reuters.

По словам гинеколога Джона Тана Инга Чина, контрацептив представляет собой презерватив со специальным клеевым слоем. 

С помощью особых "крылышек" кондом крепится к нижней части живота и промежности - изделие таким образом покрываeт поверхность, которая прилегает к половым органам. Тем самым исключается риск соскальзывания, что обеспечивает дополнительную защиту от половых инфекций.

Чтобы надеть подобный презерватив, женщинам необходимо пользоваться небольшим аппликатором - подобные используются при введении некоторых тампонов.

Презерватив сделан из тонкого, прочного и водопроницаемого полиуретана. Медицинский материал, из которого изготовлено средство контрацепции, применяется при ранах и травмах в качестве повязки.

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По материалам: uposters.ru

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