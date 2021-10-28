Google будет удалять фотографии несовершеннолетних из результатов поиска по запросу

08:15 Автор: Юлия Катенёва

Компания Google запустила новый инструмент, позволяющий удалять по запросу несовершеннолетних или родителей подростков их фотографии из результатов поиска. Об этом сообщается в блоге американской корпорации.

«Благодаря новой политике, любой человек младше 18 лет, его родители или опекуны теперь могут отправить запрос на удаление своих фотографий из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов. В результате фотографии не будут отображаться во вкладке «Изображения» или в форме эскизов ни в одной функции поиска Google», — говорится в сообщении компании.

В Австралии предложили открывать детям доступ к соцсетям с согласия родителей

При этом в Google подчеркивают, что удаление изображений из поисковой выдачи не означает его удаления из Интернета. Новация, по мнению корпорации, позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил новый протокол в отношении компании за повторное невыполнение требований по удалению запрещенного контента. Федеральная служба нашла нарушения в деятельности принадлежащего компании видеохостинга YouTube, который, по мнению Роскомнадзора, не удалил свыше 2,4 тысяч материалов.





Читайте также:

• Хинштейн оценил идею психоанализа контента соцсетей • Суд отклонил первый иск Google к Роскомнадзору • Пискарев: ответом на игнорирование Google и Apple законов может быть ужесточение наказания

Всего с начала 2021 года Роскомнадзор составил 16 протоколов в отношении компании Google за неудаление противоправного контента.

#технологии #США #интернет

12